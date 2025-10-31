สลด เก๋งเสียหลักพุ่งเสย รถตู้รับส่งนักเรียน พลิกคว่ำทับร่างนักเรียน เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 3 ราย รถพังยับเยิน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุบนถนนหมายเลข 201 ชุมแพ-เลย กิโลเมตรที่ 252 พื้นที่ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่เกิดเหตุพบรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กาฬสินธุ์ สภาพพลิกตกลงข้างทาง
โดยมีผู้โดยสารเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบมีนักเรียนชายและหญิงได้รับบาดเจ็บ 3 คน และมีนักเรียนถูกรถตู้ทับร่าง 1 คน ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายจักรพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ใกล้กันพบรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ขอนแก่น สภาพเสียหลักอยู่ข้างทาง
จากการสอบถาม นายจันทน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี คนขับรถตู้ ให้การว่า ตนได้ขับรถโดยสารนักเรียนจำนวน 14 คน เพื่อจะไปส่งที่อ.ชุมแพ ถึงที่เกิดเหตุขณะที่รถกำลังมุ่งหน้าอ.ชุมแพ รถเก๋งคู่กรณีขับสวนทางมา และได้ขับข้ามเลนเข้ามาเฉี่ยวชนจนทำให้รถตู้เสียหลักพลิกลงข้างทาง มีนักเรียน 1 คนถูกรถทับ และนักเรียนบาดเจ็บบางส่วน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
เบื้องต้นนำส่ง 3 คน และมีนักเรียนบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ขณะนี้ผู้ปกครองได้นำไปดูแลแล้ว ส่วนผู้ขับขี่รถเก๋งบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพเพื่อรักษา จึงตรวจที่เกิดเหตุบันทึกถ่ายภาพรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการต่อไป
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างรอบด้าน ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่