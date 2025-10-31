เจ้าอาวาส วอนชาวบ้านเห็นใจ รับยักยอกเงินวัดจริง แต่ไม่มีคืนให้ เจ้าคณะตำบาล จ่อให้สึก เจ้าอาวาสวอนขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำ

จากกรณี ชาวบ้านบ้านห้วยทราย ม.4 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รวมตัวกันประท้วง พระอธิการดอกรัก เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลังยักยอกเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ทำบัญชีรับจ่ายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่มีความโปร่งใสเรื่องการเบิกจ่ายเงินของวัด

โดยขอให้เจ้าอาวาสชี้แจงรายละเอียดตัวเลขในบัญชีรายรับรายจ่าย และการเบิกถอนเงินในบัญชีของวัด จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวม 100,000 บาท ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เพราะยังไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาแสดง นอกจากนี้ เจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออกไปนอกวัดในยามวิกาล และเข้าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทร่วมกับฆราวาส ทำให้ชาวบ้านรับไม่ได้ อยากให้สึกจากการเป็นพระ หรือย้ายไปจำวัดที่อื่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานได้สอบถามความคืบหน้าไปยังตัวแทนชาวบ้าน ทราบว่า ชาวบ้านหลายคนได้มาคอยสังเกตการณ์ที่วัด และจะเข้าไปถ่ายภาพภายในกุฏิเจ้าอาวาสไว้เป็นหลักฐานว่า มีทรัพย์สินอะไรของวัดเหลืออยู่บ้าง แต่กลับพบสีกา 2 คน อยู่ภายในกุฏิ กำลังนั่งพูดคุยอยู่บนโซฟากับเจ้าอาวาส ตัวแทนชาวบ้านจึงเดินเข้าถ่ายรูปสิ่งของภายในกุฏิ

แต่พอสักพัก สีกาคนหนึ่งได้โทรศัพท์เรียกพรรคพวกให้เข้ามาบอกชาวบ้านให้ออกไปนอกกุฏิ ไม่ให้ฟังการสนทนา แล้วก็ปิดประตูกุฏิไว้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไป พอหลังจากคุยเสร็จ เจ้าอาวาสก็เปิดประตูออกมา แล้วไปขึ้นรถกระบะขับออกไป ส่วนสีกาขี่รถจักรยานไฟฟ้าตามออกไปด้วย หลังจากนั้น เจ้าอาวาสก็กลับเข้ามาภายในวัดอีกรอบ แต่นั่งรถเก๋งเข้ามาพร้อมกับพระลูกวัดแห่งหนึ่งใน อ.สีคิ้ว โดยบอกชาวบ้านว่า จะเข้ามาเก็บของ

ชาวบ้านจึงเกรงว่า เจ้าอาวาสจะนำทรัพย์สินของทางวัดไปด้วย จึงพากันกรูเข้ามานั่งในกุฏิ และสอบถามข้อเท็จจริงจากปากของเจ้าอาวาส โดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว ให้มาร่วมรับฟังด้วย ซึ่งตัวแทนชาวบ้านได้ถามหาเงินของวัดหลังหักค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าคนงานก่อสร้างออก จะเหลือยอดเงินอยู่อีกแสนกว่าบาท แต่ตอนนี้เงินที่เหลืออยู่ที่ไหน สามารถจะส่งคืนให้กับทางวัดได้เลยหรือไม่

ซึ่งเจ้าอาวาสยอมรับว่า ได้เอาเงินที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมด และยังไม่มีเงินมาคืนให้ ต้องขอเวลาสัก 3-4 วัน ลาสิกขาออกไปดูแลพ่อที่ป่วยก่อน หลังจากนี้จะพยายามหาเงินมาคืนให้ทั้งหมด ส่วนทรัพย์สินที่จะนำติดตัวไป ก็มีแค่ทรัพย์สินส่วนตัว ชาวบ้านสามารถตรวจสอบสิ่งของที่จะนำออกไปได้

และมีตัวแทนชาวบ้านอีกคน ถามหาแอร์ที่ชาวบ้านนำมาถวาย ว่า หายไปไหน เจ้าอาวาส ตอบว่า แอร์พัง จึงขายไปแล้ว 500 บาท ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้น เพราะเจ้าอาวาสไม่เคยบอกกรรมการวัดหรือชาวบ้านให้ทราบเลย แถมเงิน 500 บาทก็นำไปใช้จ่ายแล้ว ซ้ำยังขอให้ชาวบ้านเห็นใจ ให้นึกถึงคุณงามความดีที่เจ้าอาวาสเคยทำไว้ให้กับวัด จะให้นำเงินมาคืนตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนมาคืนให้

ซึ่งชาวบ้านไม่ยอม ต้องการให้เจ้าอาวาสหาเงินมาคืนวัดให้ครบทุกบาททุกสตางค์ จึงได้พากันเชิญตัวเจ้าอาวาสไปที่ สภ.บ้านหัน ลงบันทึกประจำวันต่อหน้าเจ้าพนักงาน ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันเจ้าอาวาสบิดพลิ้วไม่ยอมใช้เงินคืน

ในขณะที่เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย ได้หารือคณะสงฆ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาส จนมีมติให้เจ้าอาวาสสึกจากการเป็นพระ แต่ยังอยู่ระหว่างการทำเอกสาร ถ้าแล้วเสร็จจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบอีกครั้ง ซึ่งชาวบ้านรู้สึกพอใจกับมติสงฆ์ แ

ละพอใจที่เจ้าอาวาสเปิดเผยความจริงออกมาและยอมรับสารภาพ โดยหลังจากนี้ กรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านจะได้เข้าไปตรวจเช็คทรัพย์สินของวัดอย่างละเอียด รวมทั้ง ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายของวัด กับติดตามดูว่า เจ้าอาวาสสึกหรือยัง และจะนำเงินวัดมาคืนได้เมื่อไหร่

อ่าน ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสยักยอกเงินกฐิน-กินเหล้า เจ้าอาวาสแจง เอาไปรักษาพ่อป่วย-ถวายแม่ตะเคียน

