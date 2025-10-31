บุกทลายรังปืน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยึดของกลาง 17 รายการ พบทั้งปืนสั้น ปืนยาว ปืนไทยประดิษฐ์ ท่อเก็บเสียง เครื่องกลึงสำหรับดัดแปลงอาวุธปืน
สุพรรณบุรี – พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ หงส์เวียงจันทร์ รองผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อม พ.ต.อ.จารุต อัตตดิเรก ผกก.สภ.ทุ่งคลี ร่วมกันกับ พ.ต.ท.ชัยยุทธ ช่างทอง รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคลี, พ.ต.ท.อรุณ เลิศสงคราม สว.สส.สภ.ทุ่งคลี เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.ทุ่งคลี นำหมายศาลตรวจค้นบ้าน นายสุพัต อายุ 49 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช หลังสืบทราบว่ามีพฤติการณ์ค้าขายปืนออนไลน์
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบของกลางดังนี้
1. ปืน GLOCK 19 Gen 5 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
2.แม็กกาซีน ขนาด 9 มม. จำนวน 2 อัน
3. ปืนยาวชนิดเดี่ยว ลูกกรดขนาด .22 ยี่ห้อ RUGER 1 กระบอก
4. แม็กกาซีน ขนาด .22 จำนวน 1 อัน
5. ท่อลดเสียงอาวุธปืนสวมใส่กับอาวุธปืน ขนาด .22 จำนวน 1 อัน
6. เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 45 นัด
7. เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 LR จำนวน 35 นัด
8. ปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 4 กระบอก
9. ปอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 109 ปอก
10. ปอกกระสุนปืน ขนาด .22 LR จำนวน 262 ปอก
11. ปอกกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 2 ปอก
12. ปอกกระสุนปืน ขนาด .22 แม็กนัม จำนวน 2 ปอก
13. กระสุนโดน (หัวจีบ) ใช้กับปืนอัดลม ขนาด 4.5 มม. (เบอร์1)
14. ลำกล้องปืน 12 เกลียว จำนวน 1 ท่อ
15. โดรนใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 1 ลำ
16. เครื่องกลึงสำหรับไว้ดัดแปลงอาวุธปืน จำนวน 1 เครื่อง
17. เลื่อยยนต์ใช้สำหรับตัดไม้ จำนวน 1 เครื่อง
ต่อมา พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ เดินทางไปสอบสวนผู้ต้องหา เพื่อสืบสวนขยายผลการผลิตอาวุธของกลางต่าง ๆ ว่านำไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไร อย่างไร มีการซื้อขายหรือไม่อย่างไร รวมทั้งซื้อขายทางออนไลน์ หรือไม่ โดยจะสืบสวนเส้นทางบัญชีการเงินผู้ต้องหา บุคคลที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิดจะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีขยายผลในส่วนผู้เกี่ยวข้องต่อไป