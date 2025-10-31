รถตู้เบรกขัดข้อง แหกโค้ง ‘ภูทับเบิก’ นักท่องเที่ยวเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
เพชรบูรณ์ – พ.ต.ต.พนมพร ส้มแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.หล่มเก่า รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวเสียหลักชนแบริเออร์ข้างทางได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถนนขึ้นภูทับเบิก หมู่ 8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จึงประสานอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสัก เดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนิน พบรถตู้โตโยต้า สีเทา สภาพด้านหน้าชนกับแบริเออร์ได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย คือ 1. น.ส.ณัฐณิชา อายุ 23 ปี 2. น.ส.นรีรัตน์ อายุ 23 ปี 3. น.ส.อารียา อายุ 28 ปี 4. ด.ญ.กัญญารัตน์ อายุ 4 ปี 5. นายณัฏชัย อายุ 29 ปี และ 6. นายนราธิป อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
นายณัฐทิวุฒิ อายุ 54 ปี คนขับรถตู้ เปิดเผยว่า ได้รับนักท่องเที่ยว 12 คน เพื่อมาเที่ยวที่ภูทับเบิกระหว่างเดินทางกลับได้ขับมาตามถนน จนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเนิน จู่ ๆ ระบบเบรกได้เกิดขัดข้อง เบรกไม่อยู่ จึงได้เสียหลักชนกับแบริเออร์จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับ ปรากฎว่าไม่มีแอลกอฮอล์แต่อย่างใด จึงได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ