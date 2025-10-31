บุกจับคลัง ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ รายใหญ่นนทบุรี ยึดของกลางมูลค่า 24 ล้าน เช่าบ้านเดือนละ 30,000 ไว้เก็บสินค้า

นนทบุรี – พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนบุรี พร้อม พ.ต.อ.จิรายุ วานิชกูล ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีศักดิ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ศราวุธ แสงทอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี
นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านในหมู่บ้านหลังหนึ่ง หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

 

โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จากการตรวจค้นภายในบ้านพบบุหรี่ไฟฟ้า 80,000 ชิ้น มูลราคาประมาณ 24,000,000 บาท อาวุธปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 2 กระบอก กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 70 นัด โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง ไอแพด 2 เครื่อง

พร้อมจับกุมผู้ต้องหา ได้ทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วย นายธวัชชัย อายุ 32 ปี นายวุฒิโรจน์ อายุ 34 ปี และ นายวิชญ์วัฒน์ อายุ 30 ปี

นายธวัชชัย ให้การว่า เช่าบ้านหลังนี้มาได้ 6 เดือน เดือนละ 30,000 บาท เพื่อเก็บบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ปกติจะไม่มีคนเฝ้า สินค้าจะขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่โทรมาสั่งซื้อขายกันเป็นประจำ ไม่ได้เปิดขายทางออนไลน์ ขายปลีกตัวละ 160 บาท ขายมาได้ประมาณ 3-4 เดือน ส่วนของกลางที่พบเป็นจำนวนมาก เป็นสินค้าตกค้างที่หลังรัฐสั่งปราบปรามอย่างหนักจึงทำให้ขายออกไม่ได้

