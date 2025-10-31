พ่อพลทหารที่สละชีพ ชี้ หากเสียปราสาทตาควายให้กัมพูชา เท่ากับว่าลูกตายฟรี ลั่นในฐานะคนไทยคนหนึ่ง จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
อำนาจเจริญ – จากกรณีกระแสข่าวว่าไทยอาจต้องเสียดินแดนที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามสันติภาพ ถอนกำลังร่วมกับกัมพูชา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ มากมาย
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 8 บ้านลือ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นบ้านของ ส.อ.กฤษฎา น้อยโคตร ร้อย พลทหารที่ถูกระเบิดเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทย บริเวณปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คน
นายเสพสรรค์ อายุ 55 ปี พ่อของ ส.อ.กฤษฎา กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่า หากไทยต้องเสียดินแดนปราสาทตาควายให้กับเขมร ตนคงจุกอกจนพูดไม่ออก เพราะทหารที่สละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ในพื้นที่ปราสาทตาควายและบริเวณอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ยอมเสียสละชีวิต แต่กลับกลายต้องมาสูญเปล่า
ถ้าผู้นำยอมเสียดินแดนจริง ตนไม่ยอมแน่ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง อย่าให้ทหารต้องตายฟรีเลย
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตนและครอบครัวก็ได้ขึ้นไปปราสาทตาควายเพื่อทำพิธีเชิญวิญญาณลูกชายกลับบ้าน เห็นว่ามีทหารไทยคุมพื้นที่อยู่และเป็นอธิปไตยของไทย ไม่อยากเชื่อว่าไทยจะต้องสูญเสีย