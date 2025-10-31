ครอบครัวรับหนุ่มกู้ภัยกลับมารักษาที่รพ.สระบุรี ยังไม่บอกแฟนพยาบาลเสียแล้ว อุบัติเหตุเศร้าจอดรถพากันลงไปช่วยคนเจ็บบนมอเตอร์เวย์ โดนชนซ้ำดับ 3 เจ็บ 5
วันที่ 31 ต.ค.2568 จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเศร้า นายวันเฉลิม หรือเก้า หนุ่มอาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี พร้อมแฟนสาวพยาบาล น.ส.จิรวดี อายุ 22 ปี จอดรถลงไปช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเดินทางไปท่องเที่ยวฉลองวันเกิด บนถนนมอเตอร์เวย์ แล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถูกชนจนมีผู้เสียชีวิต 3 รายหนึ่งในนั้นคือ น.ส.จิรวดี มีผู้บาดเจ็บสาหัส 5 ราย โดยนายวันเฉลิม ขณะนี้ยังอาการสาหัส แพทย์ผ่าตัดดามสะโพกและ ใส่เหล็กดามขาซ้ายให้แล้ว
ล่าสุดวันนี้ ครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี นำรถพยาบาล เดินทางไปรับตัว นายวันเฉลิม จากรพ.ชลบุรี กลับมารักษาตัวที่รพ.สระบุรี โดยทีมแพทย์นำตัวส่งเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจร่างกาย จากนั้นนำตัวเข้าห้องไอซียูอีกครั้งเพื่อทำการรักษา
นายอนุกูล พี่ชาย เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุน้องชายไปรับแฟนสาวที่ชลบุรี เพื่อจะไปฉลองวันเกิดให้เพื่อนสาวเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุอยู่แล้ว น้องชายกับแฟนสาวก็จอดรถเข้าไปช่วยเหลือ ปรากฎว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนทำให้แฟนสาวเสียชีวิต ส่วนน้องชายบาดเจ็บสาหัส วันนี้ครอบครัวรับตัวมารักษาที่รพ.สระบุรี เพราะว่าใกล้บ้าน จะได้ดูแลง่าย
ส่วนตัวคิดว่า น้องชายเป็นคนกู้ภัยฯอยู่แล้ว และแฟนก็เป็นพยาบาลมีจิตใจชอบช่วยเหลืออยู่แล้ว ภูมิใจในสิ่งที่น้องทั้งสองคนทำ ซึ่งน้องยังไม่ทราบว่าแฟนพยาบาลเสีย เพราะทางเราไม่อยากให้รู้กลัวสภาพจิตใจคิดมาก พรุ่งนี้ตนจะไปร่วมพิธีเผาศพด้วยที่ จ.ศรีสะเกษ
