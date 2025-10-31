เปิดบ้าน ยายจูงหลานขอข้าววัด พบสุดลำบาก เทศบาลให้บ้านอยู่ฟรี อาศัยเงินคนจนประทังชีวิต เจ้าหน้าที่หลายหน่วยรุดช่วย
วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีคุณยายสง่า อายุ 79 ปี ชาวบ้านหนองขาม เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จูงแขนหลานชายวัย 6 ขวบ เดินไปขอข้าววัดกินในหลายวัดที่อยู่ใกล้บ้าน ชาวบ้านเห็นแล้วน่าสงสาร เห็นคุณยายจูงแขนหลายริมถนนและข้ามถนนหวั่นถูกรถชนเกิดอุบัติเหตุ
หลังจากมีข่าวออกไป มีข้อมูลของชาวบ้านแถวบ้านคุณยายแจ้งว่า ยายและครอบครัวอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองบัว ให้บ้านอยู่ฟรี และมีอาหารให้กินทุกเดือน ส่วนพ่อของเด็กไม่ได้ทิ้งไปไหน ทำงานและอยู่ด้วยทุกวัน ชาวบ้านบอกอีกว่า ยายชอบพาหลานชายออกไปบอกคนอื่นแบบนั้น
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณยายจนจริงไหม ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุดรธานี,บ้านพักเด็กฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลต.หนองบัวเดินทางไปที่บ้านคุณยายสง่า ที่บ้านเลขที่ 9849/2 หมู่ 4 ตั้งอยู่อยู่หลังวัดศรีหนาทศาสดาราม บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นห้องแถวสร้างโดยเทศบาลตำบลหนองบัวสร้างเอาไว้ให้กับผู้ยากไร้ได้อาศัยอยู่ แต่ไม่พบใครอยู่บ้าน
ต่อมาไม่นานนางสง่าได้เดินเข้ามาในบ้านบอกว่า ยายเพิ่งเดินไปขอข้าววัดใกล้บ้านเอาไว้ให้หลานชายไว้กิน แต่วันนี้ไม่ได้ข้าวมา เพราะคนในวัดบอกว่าเอาข้าวให้หมาหมดแล้วให้มาเอาข้าวในวันถัดไป โดยสภาพบ้านที่อยู่ของคุณยายสง่าพบว่าเป็นห้องกว้างประมาณ 4×5 ตารางเมตร ภายในห้องโล่ง
พบเสื้อผ้าและที่นอนเก่าๆ ของคุณยายและหลานชาย ด้านหลังบ้านมีหม้อและหวดนึ่งข้าวๆ กาต้มน้ำเก่าๆ รวมทั้งฟืนสำหรับก่อไฟ ส่วนไฟฟ้าบ้านคุณยายใช้โซล่าเซลล์ ส่วนน้ำใช้ฟรี สำหรับอาหารที่เห็นมีกล้วยและฟักทอง ยายบอกว่าฟักทองจะนึ่งเอาไว้กินกับข้าวในวันนี้
เจ้าหน้าที่ฯ จึงแจ้งคุณยายบอกว่า วันนี้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและหาทางช่วยเหลือ ยายสง่าก็ดีใจถึงร้องร้องไห้โฮน้ำตาคลอออกมาทันที บอกว่า วันนี้ยายดีใจมากที่มีคนมาเยี่ยม แต่ก่อนยายเป็นคน ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ตามสามีมาอยู่อุดรหลายปีแล้ว ต่อมาสามีเสียชีวิต มีลูก 3 คนแต่เขาก็ไปทำงานหาอยู่กินตามสภาพไม่ได้มาดูแลแม่
ยายอยู่บ้านหลังนี้ที่เทศบาลให้อยู่มา 2 ปีแล้ว อยู่กับหลานชาย 2 คน ยายจนจริงๆ ไม่ได้โกหก แต่ละเดือนมีเงินที่ได้จากเบี้ยคนพิการเพราะกะโหลกยุบโดนรถเหยียบ เบี้ยคนชราผู้สุงอายุและบัตรคนจน รวมแล้วประมาณ 1,500 บาทไม่พอกินในแต่ละเดือน เลยจำเป็นพาหลานชายไปขอข้าววัดกินทุกวัน สาเหตุที่ไปทุกวันเพราะวันๆ หนึ่งยายและหลานชายกิน 3 มื้อก็ไม่พอ ไม่ไปก็ไม่มีข้าวกิน ไปขอข้าววัดทุกวันใช่ว่าจะได้ทุกวัน วันได้บ้างไม่ได้บ้าง วันนี้ก็ไม่ได้
ยายสง่า บอกอีกว่า ตอนนี้ยายก็ไปขอข้าววัดก็ไม่ได้ข้าวมากิน และไม่มีเงินยายห่วงหลานชายใกล้จะเปิดเทอมแล้ว สมุดดินสอก็อยากมีให้หลานชายได้มีไปโรงเรียน ที่ผ่านมาไม่มีเงินให้หลานชายไปโรงเรียน ตอนเช้าหลานไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินกินข้าว ต้องรอกินข้าวตอนเที่ยงที่โรงเรียน
หลานขอขนมกินกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้กิน สงสารหลานมาก เจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งคุณยาย แจ้งว่า ทางนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผวจ.อุดรธานีเป็นห่วง เตรียมให้การช่วยเหลือครอบครัวคุณยาย คุณยายสง่าดีใจยกมือไหว้ขอบคุณท่วมหัว
นายสุนันท์ สนสายสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 4 เผยว่า เรื่องราวของคุณยายสง่าดูแล้วก็น่าสงสารจริงๆ คุณยายได้รับเงินจากเบี้ยคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ เดือนละประมาณ 1,500 บาทแต่ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวนี้อยู่แล้ว ที่แน่ๆ ชาวบ้านไม่ได้ทอดทิ้งคุณยายช่วยคุณยายตลอด แต่ไม่ได้ช่วยทุกวัน ช่วยตามเท่าที่ช่วยได้
ส่วนที่มีข่าวผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนไม่ช่วย อยากจะเรียนให้ทราบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยยายทุกคน ไม่ได้ทอดทิ้ง ยายและหลานชายก็น่าสงสารจริงๆ บ้านหลังนี้บางทีก็มีลูกชายของคุณยายมาอยู่ด้วย แต่มีปัญหาติดยาเสพติด ผู้ใหญ่บ้านก็พาไปบำบัด 3 ครั้งแล้ว หากพูดถึงคุณยายและหลานชายก็น่าสงสารจริงๆ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวตอนท้าย
ทางด้านนางเพ็ญจิณัฐ ศรีอนันต์ ประธาน อสม.บ้านหนองขาม บอกว่า เรื่องราวของคุณยายสง่า ที่ไปขอข้าววัดนั้นก็เป็นเรื่องจริงๆ แต่คุณยายก็ได้รับการดูแลจากชาวบ้านอย่างดี ชาวบ้านก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ตลอด ไม่เคยทอดทิ้ง บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เทศบาลสร้าง ส่วนเงินที่ทางเทศบาลฯให้เป็นเงินรายปีไม่ใช่รายเดือน
ซึ่งภารกิจของคุณยายพอตื่นขึ้นมาแกจะเดินไปขอข้าววัดกินทุกวัน ห่วงว่าหลานชายจะไม่ได้กินข้าว ตอนนี้ได้บอกคุณยายแล้วว่า ต่อไปไม่ต้องเดินพาหลานชายไปขอข้าวที่วัดอื่นไกลๆ อีกแล้ว จะให้คุณยายไปเอาข้าวที่วัดบ้านหนองขามใกล้บ้านได้ทุกวันนับจากวันพรุ่งนี้ได้เลย ตนเองจะได้บอกให้แม่ครัวจัดกับข้าวเอาไว้ให้คุณยาย ไม่ต้องจูงแขนหลายไปขอข้าวที่วัดอื่นอีกแล้ว
ขณะเดียวกันนายภาณุมาศ จิตรวศินกุล เพจเฮียเปี๊ยกช่วยได้เดินทางไปที่บ้านนาทราย ทราบว่า น้องจ๊อดเคยอยู่ที่นี่ พร้อมกับได้ซื้อสมุดดินสอ ดินสอสี และขนมมาฝากให้น้องจ๊อดด้วย พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้มอบเงินให้น้องจ๊อดเอาไว้ซื้อขนมจำนวนหนึ่ง โดยน้องจ๊อดเมื่อเห็นสมุดดินสอที่มีผู้ใจบุญซื้อมาให้ ดูท่าทางดีใจและยิ้มหวานขึ้นมาทันที พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณ โ
ดยชาวบ้าน บอกว่า น้องจ๊อดเป็นคนน่ารัก เป็นเด็กฉลาด ปกติเขาเป็นคนที่นี่ ตอนนี้อยู่กับพ่อที่ทำงานโรงงานถั่วงอก ชาวบ้านในหมู่บ้านก็สงสารน้องจ๊อด เมื่อเห็นยายจูงแขนหลานไปขอข้าววัดกิน ชาวบ้านที่นี่ก็ให้ขนมให้ข้าวน้องจ๊อดกินตลอด จริงๆ แล้วแม่น้องจ๊อดที่อยู่อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เขาอยากได้ลูกชายไปเลี้ยงอยู่ แต่ยายและพ่อน้องจ๊อดไม่ยอมให้น้องจ๊อดไปอยู่กับแม่ ตอนท้ายชาวบ้านมีแซวน้องจ๊อดใบ้หวยแม่นมาหลายงวดแล้วนะ