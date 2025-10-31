เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ระดมฉีดน้ำสกัดดับไฟไหม้บ้านไม้ทรงไทยเก่าแก่ของนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุดท้ายวอดทั้งหลัง
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ร.ต.อ.เปล่ง พานแก้ว รองสว. (สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชน ม.4 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้ทรงไทย ด้านหน้าปลูกเป็นปูน ยกพื้นสูง อย่างรุนแรงและเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่รีบฉีดน้ำสกัดใช้เวลากว่า 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง บ้านที่ปลูกใกล้เคียงเสียหายบางส่วน ข้าวของเครื่องใช้ ภายในบ้านเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุ เป็นบ้านของ กำนัน ดร.ธวัชชัย นิมา รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่มีผู้พักอาศัย โดยมีผู้ดูแลบ้านมาคอยตรวจดูในช่วงเย็นทุกวันแต่ไม่ได้พักอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ได้ตั้งระบบไฟฟ้าเปิด–ปิดอัตโนมัติไว้