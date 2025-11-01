ตราด ฉก.นย. ตรึงกำลัง เผชิญหน้า ทหารกัมพูชา ที่บ้าน 3 หลัง พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งทันที ที่บ้าน 3 หลัง เตรียมปักธงชาติไทย เหตุ เขมร ล้ำแดนไทย ปี’29 ไม่ยอมถอนกำลัง ออกไป
1 พ.ย. 68 – น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ด้านบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ว่า
การดำเนินการถอนกำลังทหารระหว่างไทย และกัมพูชาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกัน ต้องดำเนินการถอนกำลัง และอาวุธหลักออกจากพื้นที่ชายแดนนั้น ในพื้นที่บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์นี้
ซึ่งพื้นที่บ้าน 3 หลัง กัมพูชาเป็นฝ่ายบุกรุกเข้ามา พื้นที่จ.ตราด มานานแล้ว ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับ แต่เมื่อหน่วยฯ ได้เข้าไปเจรจา ขอให้ถอนกำลังออกไป แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอม และยืนยันทำตามคำสั่งรัฐบาล ที่จะให้มีการชี้แนวเขตแดนก่อน
“ผมได้รายงานให้ ผบ.นย. ทราบหลังจากนำ ท่านผบ.นย. เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ และรับฟังสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งหน่วยนาวิกโยธินฯตราด จะตรึงกำลังไว้ในพื้นที่ เพื่อรอสถานการณ์ที่พร้อมและรอคำสั่งจากฝั่งผู้บังคับบัญชาว่า จะให้ปฏิบัติอย่างไรเท่านั้น ทหารนาวิกโยธินทุกคนพร้อมอยู่แล้วทั้งกำลังและอาวุธสนับสนุน
ซึ่ง ผมจะไม่ให้ ไม่ยอม ฝ่ายกัมพูชา มากำหนด หรือขีดเส้นให้เราทำตาม แต่ผมจะกดดัน และทำตามยุทธวิธีทางทหารเ พื่อให้ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามเรา ผมยืนยันทหารนาวิกโยธินตราด ไม่ยอมเดินตามหลังฝ่ายกัมพูชาเด็ดขาด เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้” น.อ.ธรรมนูญ กล่าว
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อวานนี้ หลังจากนำพลเรือโทอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.นย.และ ผบ.กปช.จต. ลงพื้นที่บ้านหนองรี (บริเวณบ้าน 3 หลัง) ทางหน่วยฯ ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุด และความพร้อมของหน่วยในการดำเนินยุทธวิธีทางทหารมีความพร้อมทั้งหมด ซึ่ง ผบ.นย.ได้กำชับให้ดำเนินตามตามสถานการณ์ และตามคำสั่งหน่วยเหนือ ว่าจะดำเนินการอย่างไร เมื่อไร? เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ทั้งนี้ การเปิดเส้นทางความมั่นคงมุ่งสู่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พบว่า ถนนถึงพื้นที่บ้าน 3 หลังแล้ว โดยเบื้องต้น บ้านทั้ง 3 หลัง ถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนอื่นๆเป็นเพียงขนำเล็กๆ ซึ่งภารกิจต่อจากนี้ ทหารนาวิกโยธินตราด ยังคงปฎิบัติภารกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเคลียร์พื้นที่โดยรอบให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
เมื่อพื้นที่โดยรอบปลอดภัยแล้ว ทหารนาวิกโยธินตราด จะเข้ายึดพื้นที่ทันทีพร้อมปักธงชาติไทย เป็นการทวงคืนอธิปไตยไทยคืนมา หลังจากถูกรุกล้ำมานานถึง 40 ปี ตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายไทยประท้วงมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้รับความร่วมมือจากกัมพูชา
โดย ทหารนาวิกโยธินตราด ย้ำข้อความถึงประชาชนชาวไทยและชาวตราด ขอบคุณกำลังใจทุกภาคส่วนที่มอบให้ กับการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ พร้อมย้ำว่า จะปกป้อง และทวงคืนอธิปไตยไทยต่อไป