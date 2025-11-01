ลูกสาวร่ำไห้แม่ถูกทำร้ายสลบกลางร้าน แฉเคยถูกตีจนเข้ารพ. ฝ่ายชายรับตีเมีย-ตีลูกจริง แต่ไม่ได้แรงแค่ผลัก อ้างที่สลบเพราะมีโรคประจำตัว
กรณีคลิปภาพวงจรปิดในร้านอาหารถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ พร้อมระบุข้อความว่า ผู้ชายตีเมีย จนหมดสติคาร้าน ลูกห้ามก็โดนตบโดนตีทั้ง 2 คน ก่อนหน้านี้ตีเมียจนเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง ครอบครัวฝ่ายหญิงเลยไปรับตัวมารักษาร่างกาย ผู้ชายคนนี้ก็ตามตื้อให้กลับไปคืนตลอด แต่ฝ่ายหญิงกลัวหากทนอยู่ต่ออาจไม่มีชีวิตรอด เลยไม่กลับไป ผู้ชายก็ออกอุบายขอเจอลูก บอกจะพาลูกไปเลี้ยงอาหาร พอไปถึงก็ข่มขู่จะฆ่ายกครัว และจบชีวิตตัวเองตาม พยายามจะลากฝ่ายหญิงขึ้นรถ แต่ลูกๆช่วยกันห้ามไว้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68
วันที่ 1 พ.ย. 2568 น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี ลูกสาวผู้บาดเจ็บและเป็นคนนำคลิปไปโพสต์ กล่าวว่า ตนเป็นลูกติดมากับแม่ ส่วนฝ่ายชายอยู่กินกับแม่มาประมาณ 13-14 ปี มีลูกสาวเรียนอยู่ ม.3 1 คนและลูกชายอายุ 10 ปี 1 คน เท่าที่ทราบแม่โดนทำร้ายมาโดยตลอดทั้งที่ตนรู้และไม่รู้เพราะตอนนั้นตนยังเด็ก แต่ระยะหลังมีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา ใช้เก้าอี้ตีแม่จนเข้าโรงพยาบาล ไหปลาร้าหัก เคยถามแม่หลายครั้งว่าจะเอาอย่างไร เพราะที่ผ่านมาแม่พยายามขอเลิกแต่โดนพ่อเลี้ยงขู่ทำร้าย หลายครั้งแม่หนีมาอยู่ในเมืองกับตนพ่อเลี้ยงก็เข้ามาขู่หน้าบ้านถ้าไม่ออกมาจะเข้าไปฆ่าทุกคน ตอนนี้ครอบครัวผวากันหมดแล้ว โดยเฉพาะครั้งล่าสุดภายในปั๊มน้ำมัน พ่อเลี้ยงทำรุนแรงแบบไม่แคร์สายตาคน
นายเขษมศักดิ์ ปาริชาติกานนท์ อายุ 26 ปี อาสากู้ชีพบ้านยาง เล่าว่า หลังรับแจ้งได้เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุพบหญิง อายุ 51 ปี นอนไม่ได้สติ สอบถามตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
ขณะที่ นายเหรียญ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี สามีผู้บาดเจ็บ ยอมรับว่า เป็นชายที่อยู่ในคลิปจริง และเป็นคนทำร้ายเมียและลูกจริง แต่ไม่ได้ตั้งใจแค่ไปปรับความเข้าใจกันให้ภรรยากลับไปอยู่บ้าน
แต่ภรรยากลับสอนให้ลูกมาต่อว่าพ่อ จึงทำร้ายไปแค่ 2-3 ครั้งแต่ไม่ได้ทำรุนแรงแค่ผลัก ส่วนลูกตนแค่เอามือไปดันหน้าแค่นั้น สาเหตุที่เขาสลบเพราะเขามีโรคประจำตัวคือความดันจริงแล้วเรามีลูกด้วยกันถึง 2 คน มีอะไรทำไมไม่มาคุยกัน แต่กลับพยายามจะหนี