จบดราม่า พ่นสีดำใส่ดอกไม้ประดับ งานยี่เป็ง เทศบาลแก้ไขแล้ว เปลี่ยนเป็นสีขาวล้วน พร้อมติดป้ายเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ขณะที่ขอบฟุตบาทจากสีแดงขาว ตอนนี้ทาสีขาวสลับดำ

วันที่ 1 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้หลากหลายสีสัน บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสดราม่า ต่อมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รื้อดอกไม้สีดำออกเพื่อนำไปทำใหม่

โดยเมื่อคืนวันที่ 31 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ดังกล่าวมาตั้งไว้ที่เดิมแล้ว เพราะใกล้เทศการประเพณีลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง ที่จะเริ่มในวันที่ 4-6 พ.ย.2568 ซึ่งดอกไม้ที่นำมาติดตั้งใหม่นั้นได้มีการพ่นสีดอกไม้จากสีดำเป็นสีขาวล้วน

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณจุดดังกล่าวพบว่าดอกไม้สีขาวถูกติดหมดแล้ว ซึ่งทางผู้จัดงานได้นำดอกไม้เดิมที่พ่นสเปรย์สีดำไปทาสีขาวทับแบบหนาและตัดไฟ LED ด้านในออกไปท่ามกลางดอกไม้สีขาว มีการติดตั้งป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

