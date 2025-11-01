รมว.แรงงาน แจง เอาท์ซอร์ส ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาส่วย ค้ามนุษย์ แจ้งอาจติดขัด ช่วงเปลี่ยนผ่าน สั่งเร่งแก้ไขระบบแล้ว ขู่พบ จนท. พฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ ฟันวินัย-อาญา
1 พ.ย. 68 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว Outsource ว่า ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้รับทราบทุกปัญหา ข้อกังวลใจของกลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการ และทุกภาคส่วน จากการใช้ระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบ Outsource แล้ว
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ตนเป็นเจ้ากระทรวง ขอน้อมรับทุกคำแนะนำ และจะเร่งปรับปรุงแก้ไข เพราะเข้าใจว่ากระทบกับทุกภาคส่วน และส่งผลเชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจ ในระยะแรกอาจติดขัดบ้าง เพราะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน แต่ตอนนี้ Outsource ผู้ดูแลระบบ และกรมการจัดหางาน กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่
“ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับการทุจริตนั้น ตนมองว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ ฯ outsource นี้แท้จริงแล้วจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลดปัญหาส่วย ลดปัญหาการเข้าถึงเอกสารด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงการค้ามนุษย์ด้วย” นางสาวตรีนุช กล่าว
นางสาวตรีนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากพบมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวจริง จะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด
“พร้อมได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเข้มงวดกวดขันตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่เรียกรับค่าดำเนินการ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้ อย่างเด็ดขาดด้วย” นางสาวตรีนุช กล่าว
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือพบพฤติกรรมถูกเรียกรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งมาได้ที่ โทร.สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน