ตำรวจหล่มเก่า เตือนนักท่องเที่ยว ฝนตกถนนลื่นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเส้นทางขึ้น-ลงภูทับเบิก ชี้สาเหตุส่วนใหญ่ใช้เบรกผิดวิธี ทำให้เสียหลักแหกโค้งหรือพุ่งตกข้างทาง

วันที่ 1 พ.ย.2568 พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ สารภูษิตสันต์ ผกก.สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนไปภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งเป็นทางโค้งลงเขาแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะ โค้ง S1 และ S2 ที่มักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ยานพาหนะรวมทั้งทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการและจากการรวบรวมสถิติพบว่า

“สาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ “ใช้เบรกผิดวิธี” ขณะลงเขาเหยียบเบรกตลอดทางแทนการใช้เกียร์ต่ำช่วยชะลอความเร็ว ทำให้ระบบเบรกเกิดความร้อนสูงจนไหม้ (Brake Fade) ส่งผลให้เบรกไม่ทำงาน เหยียบเบรกไม่อยู่รถจึงเสียหลักแหกโค้งหรือไม่ก็พุ่งตกข้างทาง”

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ทำให้มีรถนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูทับเบิกเป็นจำนวนมาก โดยในเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าจึงได้แจ้งแนวทางในการขับรถขึ้น-ลงภูทับเบิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังนี้

1.ก่อนลงเขาให้ ลดเกียร์ต่ำ (เกียร์ 2 หรือ L) เพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก
2.ไม่เหยียบเบรกค้างตลอดทาง ให้แตะเบรกเป็นระยะๆ สั้นๆ เพื่อไม่ให้ร้อนเกิน
3.ตรวจสภาพรถ ระบบเบรกก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยเฉพาะรถตู้ รถบรรทุก รถนักท่องเที่ยว
4.เพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้า และหลีกเลี่ยงการแซงในทางโค้ง และที่สำคัญตัวผู้ขับขี่เองจะต้องมีความพร้อมและศึกษาเส้นทางดังกล่าวก่อนเดินทาง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.หล่มเก่า ร่วมกับสายตรวจตำบลทับเบิกพร้อมหน่วยกู้ภัยและฝ่ายปกครอง ได้จัดกำลังดูแลเส้นทางตลอดช่วงทางขึ้น–ลงภูทับเบิกเพื่อให้การเดินทางของทุกท่านปลอดภัย หากพบอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน โทร 191 หรือ สภ.หล่มเก่า 056-709242 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าว รถตู้เบรกขัดข้อง แหกโค้ง ‘ภูทับเบิก’ นักท่องเที่ยวเจ็บ 6 ราย

 

 

