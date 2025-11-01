อุบัติเหตุเศร้า กระบะพากันไปออกจากบ้านไปใช้คนละครึ่งซื้อสินค้าที่ตัวอำเภอ ขากลับไม่ถึงบ้านเสียหลักตกถนนชนท่อระบายน้ำ 2 ยายชราเสียชีวิต เจ็บสาหัสอีก 2

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ร.ต.ท.ปิยณัฐ อัครภูมิผล รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักถนนชนปากท่อระบายน้ำ หน้าอบต.ดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.ดอนหายโศก และกู้ภัยส่งเสริมธรรมหนองหาน

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า สีขาว สภาพชนปากท่อระบายน้ำเอียงข้างอยู่ในป่าหญ้าริมถนน ทำให้คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ในกระบะท้ายรถมีถุงใส่สินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่งซื้อมาอยู่หลายถุง เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.หนองหาร แต่นางแพง อายุ 84 ปี และนางคำมี อายุ 66 ปีบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพากันไปใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ซื้อสินค้าในตัวอำเภอหนองหาน เสร็จแล้วพากันกลับบ้านพัก แต่รถเกิดเสียหลักตกถนนชนกับท่อระบายน้ำอย่างแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

