เจ้าของบ้านผงะตกใจ เจอสาวหนีผัวเตะมาแอบอยู่ในบ้านครึ่งวัน สุดท้ายจบสวยยังไม่เลิกกัน

เจ้าของบ้านผงะ เจอสาวแอบอยู่ในบ้าน วิ่งไล่จับกันวุ่นสุดยอมบอกหนูหนีผัวซ้อมมาไม่ใช่ขโมย ตร.ไปเรียกผัวมาเคลียร์ยอมรับฉุนเมียมาทำงานช้าเลยเตะไป 1 ที ฝ่ายหญิงไม่ให้อภัยขอแยกทาง สุดท้ายผญบ.หญิงกล่อมสำเร็จ
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ขณะที่ ร.ต.อ.สถาพร สวัสดี รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี นำกำลังออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้หญิงบุกรุกเข้ามาหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านพัก ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี จึงนำกำลังสายตรวจไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านปูน 2 ชั้นสร้างใหม่ โดยมีน.ส.ขจรศรี อายุ 53 ปี เจ้าของบ้าน รออยู่พร้อม นางแสงเพชร เกาะแก้ว ผู้ใหญ่บ้านกำลังควบคุมตัวน.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 37 ปี ชาวจ.ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในอาการตกใจกลัว
น.ส.ขจรศรี ระบุว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่ยังไม่ตกแต่ง ประตูรั้วหน้าบ้านยังไม่เสร็จ ปกติจะอยู่บ้านตลอด แต่วันนี้ได้ออกไปทำธุระนอกบ้าน จนกระทั่งหลานซึ่งอยู่บ้านใกล้กันโทรไปบอกว่า ที่บ้านเหมือนมีคนเข้าไปอยู่ในบ้านจึงรีบกลับมาก็พบผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้าน เมื่อเห็นตนก็วิ่งหนี บอกว่าโดนสามีตีหนีมา
ตำรวจสอบถาม น.ส.เอ ยืนยันเป็นคนงานก่อสร้างถนน อาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานกับสามี แต่วันนี้โดนสามีทำร้ายร่างกายตอนพักกลางวันจึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะเห็นไม่มีใครอยู่ ตนโดนสามีทำร้ายร่างกายประจำเพราะทำอะไรให้ไม่ทันใจ หรือไม่ถูกใจก็จะถูกตบ ถูกเตะ จะเอามีดแทงบ้าง ไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาขโมยสิ่งของแต่อย่างใด
จากนั้นตำรวจไปตามตัวสามีน.ส.เอ จากแคมป์คนงานก่อสร้างมาสอบถาม ระบุ น.ส.เอ เป็นเมียที่อยู่กินกันมา 3 ปีแล้ว เป็นคนไม่ค่อยพูด เมียมีหน้าที่โบกรถแต่ชอบมาทำงานช้า ตนเกรงว่าผู้รับเหมาจะตำหนิพอพักกลางวันไม่เห็นเมียเลยโกรธเตะโดนแขนเมียไป 1 ครั้ง ปกติเวลาตนโกรธเมียก็จะเดินหนีหายเฉยๆ กระทั่งมีตำรวจมาตามบอกว่าเมียเข้าไปในบ้านคนอื่น ตนก็ตกใจรีบมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติน.ส.เอ กับ สามีไว้ ก่อนให้ไหว้ขอโทษเจ้าของบ้าน ซึ่งก็ไม่ติดใจเอาความเพราะทรัพย์สินไม่ได้เสียหาย แต่ขออย่าทำอีกเพราะตกใจและกลัว ขณะที่ฝ่ายสามีรับปากตำรวจจะไม่ทำร้ายเมียอีก พร้อมขอโทษและกอดคอหอมแก้มเมีย แต่น.ส.เอ ยังไม่หายโกรธและไม่ให้อภัยจะขอแยกทางและเดินทางกลับบ้านที่ชัยภูมิ ทำให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเข้าพูดคุยว่า
” อยากให้เมียให้อภัยผัว ถ้าผัวทำร้ายร่างกายเมียอีก ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้พาไปแจ้งความดำเนินคดีเอง ถ้าให้อภัยกัน พรุ่งนี้จะให้ทั้ง2 คนมาทำสัญญาตกลงกันว่า จะไม่ทำร้ายเมียอีก ทำให้น.ส.เอ พอใจและยอมให้อภัย สามีก็ดีใจกอดคอหอมแก้มเมียเป็นครั้งที่สอง ก่อนพาเมียซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับแคมป์คนงานไปด้วยกัน ”