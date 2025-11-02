สาวลาว เปิดที่มาเลขพารวย 12 ล้าน ถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินปลดหนี้ เผย เหตุการณ์ก่อนหวยออก เตรียมให้นายจ้าง 2 ล้านตามสัญญา อึ้ง เกิดวันเดือนปีเดียวกันด้วย
วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบ้านของ นายวสุรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) หลังทราบว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหลังดังกล่าวถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 หมายเลข 345898 จำนวน 2 ใบ
โดยได้พบกับผู้โชคดีคือ น.ส.ลำพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นพี่สาวของนายวสุรัตน์ โดย น.ส.ลำพร ได้โชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ให้ผู้สื่อข่าวดู พร้อมเปิดเผยว่า ตนเดินทางมาทำงานที่เมืองไทยกว่า 20 ปีแล้ว มาทำงานที่บ้านหลังนี้ได้ไม่นาน เป็นเพราะความใจดีของนายจ้าง ทำให้ตนได้ดูแลพูดคุยกับคุณดาว พี่สาวนายจ้างที่ป่วยติดเตียง
หลังมีการพูดคุยกัน จึงทราบว่านายจ้างสาวได้เกิดวันเดียว เดือนเดียว และปีเดียวกันกับตน จึงเชื่อว่าโชคชะตาทำให้ได้มาเจอนายจ้างหญิงคนนี้ ตนได้ดูแลนายจ้างหญิงทั้งอาบน้ำ ป้อนข้าว ดูแลทุกสิ่งอย่าง และเคยบ่นกับนายจ้างว่า ตนเป็นหนี้บ้าน รถ ที่ประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 1 ล้านต้น ๆ พยายามทำงานเก็บเงินส่งกลับไปใช้หนี้
และได้บอกกับนายจ้างสาวไว้ว่า หากตนถูกรางวัลที่ 1 ก็จะให้เงินนายจ้างสาว จำนวน 2 ล้านบาท เพราะถ้าไม่มีนายจ้างสาว ตนก็คงไม่ได้มาทำงานที่บ้านหลังนี้ ตอนที่ลำบากหางานทำและมาเจอนายจ้างที่ใจดี
จนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ตนจะออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย 097 ได้พูดคุยกับนายจ้างสาว จึงรู้ว่านายจ้างได้ฝันเลข 790 จึงจะออกไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ให้นายจ้างด้วย แต่เมื่อไปถึงแผงหวยในตลาดคลอง 16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เลขดังกล่าวไม่มีแล้ว เหลือแต่หมายเลข 345898 จำนวน 2 ใบ ตนจึงซื้อกลับบ้านมา
เมื่อมาถึงบ้านก็เก็บลอตเตอรี่ไว้ในห้องนอน และออกมาล้างศาลพระภูมิหน้าบ้าน ตามคำสั่งของนายจ้าง เมื่อล้างเสร็จจึงได้จุดธูปขอศาลพระภูมิว่า ตนเดือดร้อนเป็นหนี้ จะไม่มีบ้านอยู่กำลังจะโดนยึด ขอให้เจ้าที่ศาลพระภูมิช่วย ให้เลขหน้าและเลขท้ายรางวัลที่ 1 ตรงกับลอตเตอรี่ที่ตนซื้อมา
พอช่วงบ่ายหวยกำลังออก ตอนนั้นตนได้ป้อนข้าวนายจ้างอยู่ และจำเลขที่ซื้อได้ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ก็พบว่าตนถูกหวยรางวัลที่ 1 จึงกระโดดดีใจร้องกรี๊ดกับนายจ้างสาว หลังจากนี้ขึ้นเงินแล้ว จะมอบให้นายจ้างสาวตามที่ได้บอกไว้จำนวน 2 ล้านบาท และจะขอนายจ้างกลับบ้านเกิดที่ประเทศลาว นำเงินไปใช้หนี้ให้หมด กันเงินไว้ทำบุญและเก็บไว้ใช้ยามแก่เฒ่า ซึ่งหลังจากนี้ตนก็ยังคงดูแลนายจ้างสาวที่ป่วยติดเตียงต่อไป