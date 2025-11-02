ชาวบ้านผวา ไม่กล้าออกไป ‘กรีดยาง’ หลังพบรอยเท้าเสือ คาดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ยันชัดเจนเป็นรอยเท้าเสือ
ยะลา – นายฮารง บาซอ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลาง ที่ บล.3 พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ อาสาชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง ออกลาดตระเวน หลังชาวบ้านแจ้งพบรอยเท้าเสือ
เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจจุดพบรอยเท้าเสือ อยู่ภายในสวนยางพารา หมู่ 2 บ้านบาแตตูแง ห่างจากฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 3 กิโลเมตร
โดยเมื่อเข้าไปตามถนนเข้าสวนชาวบ้าน 500 เมตร ขณะเดินลาดตระเวนพบรอยเท้าสัตว์ 1 รอย กว้าง-ยาว ประมาณ 7 นิ้ว และห่างไปอีก 20 เมตร ก็จะพบรอยเท้าอีก 2 รอย
นายชุมพล พันทา ชาวบ้านที่พบรอยเท้า เล่าว่า ช่วงเย็นวันก่อนขณะขี่รถเข้าสวนไปกรีดยางพาราตอนตี 5 สังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์ที่ไม่เคยเห็น จึงไปตามชาวบ้านมาช่วยดูว่าเป็นรอยเท้าอะไร เพราะมีขนาดใหญ่มาก หลายคนคิดเห็นในทางเดียวกันว่าคล้ายรอยเท้าเสือมาก ๆ ประกอบกับช่วงเช้าตอนเข้ามาเลี้ยงไก่ ก็รู้สึกผิดปกติ ไก่อยู่นิ่งกันหมด ไม่ส่งเสียงร้องเหมือนตกใจอะไรบางอย่าง
จากนี้ ตนคงไม่เข้ามากรีดยางสักพัก และจะคอยสังเกตดูว่าจะพบรอยเท้าใหม่หรือไม่ หากพบก็คาดว่า เสือยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนี้
นายฮารง กล่าวว่า ชัดเจนว่าเป็นรอยเท้าเสือ ต้องแกะรอยเท้าไปก่อน แต่ตามที่ดูรอยวันนี้คาดว่าเสือยังคงวนเวียนอยู่บริเวณดังกล่าว เพราะพอตามไปใกล้ชายแดนมาเลเซียรอยหายไปแล้ว อีกทั้งช่วงนี้ดินค่อนข้างแข็ง ทำให้ไม่เห็นรอยเท้าชัดเจน และไม่เห็นรอยลากเหยื่อ อย่างก็ตามหลายปีก่อนมีเสือมาจากประเทศมาเลเซียข้ามมาหาเหยื่อ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องตามหาว่าเสือกลับเข้ามาเลเซียแล้วหรือยัง เพราะล่าสุดมีชาวบ้านพบรอยเท้าคล้ายกันในอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วย