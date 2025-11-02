พบผู้เสียชีวิต ร่างขาดครึ่ง เหลือแค่โครงกระดูกท่อนล่าง ลอยกลางอ่าวสัตหีบ
ชลบุรี – ร.ต.อ. คุณาธิป ขุ่ยคำมี รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ ได้รับแจ้งจากนักตกปลา พบร่างผู้เสียชีวิตบนเกาะตอหม้อ ห่างจากชายฝั่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ประมาณ 2-3 ไมค์ทะเล หลังรับแจ้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือหน่วยปฏิบัติการทางทะเล หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน นำเรือเร็วออกไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างกลับเข้าฝั่ง เหลือเพียงโครงกระดูกท่อนล่าง และมีเศษเนื้อติดอยู่บางส่วน เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพและเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยยังไม่ทราบชื่อนามสกุล หรือสัญชาติ เนื่องจากไม่พบเอกสารติดตัว สภาพศพขึ้นอืดส่งกลิ่น คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1เดือน
เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประสานไป ยังศูนย์ PIPO และหน่วยงานข้างเคียงเพื่อสอบถามหาว่ามีที่ใดแจ้งบุคคลหาย หรือนักท่องเที่ยวสูญหายบ้างหรือไม่ ส่วนศพนั้นได้ ส่งชันสูตรยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจสอบหาบุคคลสูญหายและติดตามหาญาติต่อไป