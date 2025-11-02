กฐินเลือด! ไวยาวัจกร เข้าเกียร์ผิด ถอยชนเด็ก 5 ขวบ เสียชีวิตคาวัด ขณะกำลังเดินขบวนแห่บุญเข้ามาภายในวัด โดยมีเด็ก ๆ มารอเก็บเหรียญโปรยทาน

ขอนแก่น – โลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พล ซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะชาวบ้านทยอยเดินขบวนแห่บุญกฐินประจำปีเข้ามาภายในวัด โดยมีกลุ่มเด็ก ๆ ในหมู่บ้านมารอเก็บเหรียญโปรยทาน เดินนำขบวนเข้ามาอยู่ด้านหลังรถยนต์สีขาวซึ่งจอดอยู่

จากนั้น คนขับรถเก๋งได้สตาร์ตรถเพื่อขยับหลบเส้นทางขบวนแห่ แต่หลังสตาร์ตรถได้เกิดเสียงเครื่องยนต์ดังผิดปกติ คล้ายคันเร่งค้าง คนขับที่ตกใจจึงเข้าเกียร์ถอยหลัง ทำให้รถพุ่งถอยอย่างแรงไปชนกลุ่มเด็กที่ยืนอยู่ด้านหลังรถ จนเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ ถูกชนจนร่างถูกลากติดใต้ท้องรถ ส่วนเด็กชายอายุ 6 ขวบ อีกคนถูกชนได้รับบาดเจ็บ ตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของชาวบ้านดังทั่วบริเวณ

หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านต่างพากันเข้าช่วยเหลือ มีชายคนหนึ่งอุ้มร่างเด็กหญิงออกจากแนวรถ ก่อนนำมาวางในที่ปลอดภัย จากนั้นช่วยกันเข็นรถกลับไปจอดที่เดิม แต่เด็กหญิงวัย 5 ขวบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนเด็กชายวัย 6 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่ง รพ.ขอนแก่น

ด้าน พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล เปิดเผยว่า คนขับรถได้เข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว เป็นชายอายุ 64 ปี ทำหน้าที่เป็นไวยาวัจกรของวัด โดยการว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงขบวนแห่และเห็นว่ารถของตนจอดขวางทาง จึงตั้งใจจะขยับรถหลบให้ แต่เมื่อสตาร์ตรถแล้วเกิดเสียงเครื่องยนต์เร่งขึ้นผิดปกติ ก่อนรถจะพุ่งถอยหลังชนเด็กจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

