เกรียนคีย์บอร์ด โพสต์ด่านายอำเภอ สุดท้ายเจอฟ้อง ไหว้สวย ทิ้งตัวลงคุกเข่ากราบ ด้านนายอำเภอถามกลับสั้น ๆ “ตัวจริงผมหล่อไหม”
นครราชสีมา – เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.พิมาย เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง เพื่อควบคุมตัว นายศุภกิตดิ์ อายุ 29 ปี ฐานความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังจากไปคอมเมนต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก “พิมายอะไรก็ได้” โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอ นายศิวเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย จนทำให้เกิดความเสียหาย
ก่อนหน้านี้ หลายเพจได้นำรูป นายศิวเสก ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานในวันแถลงข่าวงานเทศกาลเที่ยวพิมาย แล้วนำไปโพสต์ทำให้คนเข้าใจผิด ต่อมา นายศุภกิตดิ์ ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “หน้าตาแม่งเ_ยแบบนี้นี่เอง เพิ่งเคยเห็นนายอำเภอพิมาย ใครรู้จักฝากบอกด้วย ไอ้นายอำเภอพิมายหัว ค.”
ทำให้ นายศิวเสก ไม่พอใจอย่างมากที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย ให้นำตัวบุคคลดังกล่าวมารับผิดชอบ จึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวพบกับ นายศุภกิตดิ์ ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวจริง
นายศุภกิตดิ์ เล่าว่า ตนเห็นข้อความพาดหัวข่าวว่านายอำเภอสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดี ทำให้โมโหจัด จึงพิมพ์ข้อความไปแบบนั้น ต่อมาตนสำนึกผิดที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นจึงรีบลบคอมเมนต์ออก ซึ่งคิดไว้ในใจว่าต้องโดนจับแน่ ๆ เพราะเป็นข้อความที่รุนแรง จนมีตำรวจมาเชิญตัวไปที่โรงพักจริง ๆ ตนสำนึกผิด ที่โพสต์ไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากจะขอโทษนายอำเภอ อย่างไรก็ตาม หากนายอำเภอจะดำเนินการอย่างไรก็ขอยอมรับผิดทุกอย่าง
ต่อมา นายศิวเสก ได้เดินทางมาที่ สภ.พิมาย เพื่อพบกับ นายศุภกิตดิ์ เมื่อเจอหน้า นายศิวเสกได้ถามว่า “เป็นไง นายอำเภอหล่อไหม เป็นอย่างที่คอมเมนต์หรือเปล่า” นายศุภกิตดิ์ ตอบเสียงอ่อยว่า “หล่อครับ” พร้อมยกมือไหว้และกำลังจะนั่งคุกเข่ากราบ แต่ นายศิวเสก ได้รีบจับมือให้ลุกขึ้น พร้อมกับพูดคุยทำความเข้าใจว่า ครั้งนี้แค่เตือน จะไม่เอาเรื่อง ให้ถือเป็นเคสตัวอย่างและฝากไปยังประชาชนทุกคนว่าจะโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรก็ให้อยู่ในขอบเขต ทุกคนอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนตน