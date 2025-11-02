ยายร้องให้ช่วย หลานเด็กดักแด้ 2 คน ใช้ชีวิตลำบาก เผยเคยได้รับบริจาคหลายล้าน แต่ใช้หมดไปแล้ว ผญบ.เล่าอีกมุม เรื่องเงิน ทำชาวบ้านถอยกันหมด
วันที่ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหญิงคนหนึ่ง ชาวบ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร้องขอความช่วยเหลือมายังแอ้ดมินเพจบ้านดุงอัพเดต เพื่อขอความช่วยเหลือบริจาคเงินและข้าว ช่วยเหลือหลานสาว 2 คน ที่เป็นเด็กดักแด้ตั้งแต่เกิด
จากนั้น นายวีระพล รักเสมอวงศ์ แอดมินเพจฯ และผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าว พบกับ นางสำเนียง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ผู้ร้อง กำลังเลี้ยงหลานที่ป่วยเป็นโรคดักแด้มาตั้งแต่เกิดทั้ง 2 คน คือ น้องปาล์มมี่ อายุ 13 ปี และน้องเมย์ อายุ 10 ขวบ
นางสำเนียง กล่าวว่า อยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ ขอบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเงินสดบางส่วน เพื่อเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลหลานสาวทั้ง 2 คน และเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อข้าวกินและใช้ค่าน้ำค่าไฟ สงสารหลาน 2 คนที่เป็นเด็กดักแด้ ต้องทนทุกข์ทรมาน เกาตัวเองตลอดเวลา เคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หาย หากมีอาการคันก็ไปรับยาได้ฟรีที่ รพ.หนองหาน แต่ตอนนี้ครอบครัวพากันลำบากอย่างมากในการใช้ชีวิต นอกจากต้องดูแลหลานที่เป็นโรคดักแด้ถึง 2 คน และยังมีหลานและลูกๆ รวมแล้วอยู่บ้านหลังนี้ 8 คน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เคยได้รับบริจาคมาหลายครั้งแล้วใช่มั้ย ตั้งแต่คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เคยช่วยสมัยอยู่ จ.จันทบุรี และผู้ใจบุญช่วยอีกหลายครั้งได้เงินหลายล้านบาท นางสำเนียง บอกว่า เรื่องช่วยเหลือมีเงินเข้ามาหลายล้านบาทจริง แต่ตนจำยอดไม่ได้น่าจะประมาณล้านกว่าบาท เงินที่ได้มาก็เอามาสร้างบ้านตรงที่ดินของสามี แต่สามีเสียชีวิตไปแล้ว และสร้างบ้านให้ลูกสาวคนเล็กอีก 1 หลัง
ส่วนเงินเก็บไว้ให้หลานก็หมดเรื่อยๆ จนตอนนี้ก็ไม่มีเงินและไม่มีรายได้อะไร นอกจากเบี้ยคนพิการของหลานสาวเด็กดักแด้ 2 คน ของแม่ของเด็กดักแด้ และบัตรคนจน รวมแล้วประมาณ 3,000 กว่าบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในบ้านไม่พอ และตนก็ป่วยเป็นไทรอยด์ด้วย ไม่รู้จะดูแลหลานได้นานแค่ไหน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องที่เคยได้รับเงินบริจาคมาหลายล้าน ทำไมไม่เก็บเงินไว้ดูแลหลานที่เป็นเด็กดักแด้ นางสำเนียง บอกว่า เอามาสร้างบ้านให้ลูกสาวคนเล็ก กลัวเป็นอะไรไปเขาไม่มีที่อยู่ ส่วนรถจยย.ที่มีอยู่หลายคันไม่อยากขายเพราะเสียดาย
ขณะที่ นายวีระพล สอบว่า ทำไมไม่ขายบ้านหลังที่สร้างให้ลูกสาวคนเล็ก เอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็กดักแด้และหลานอีกหลายคน นางสำเนียง บอกว่า เสียดายบ้าน เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่จะยกให้ลูกสาวคนเล็ก หากตนตายไปจะไม่มีอะไรให้ ส่วนรถจยย.ที่มีหลายคันเสียดายไม่อยากขาย
ทางด้าน นายระวี ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านดอนกลาง เปิดเผยว่า นางสำเนียง เป็นชาว จ.จันทบุรี ย้ายตามสามีมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้หลายสิบปีแล้ว เขาเคยได้รับเงินบริจาคเพื่อมาช่วยเหลือหลานเด็กดักแด้ทั้ง 2 คน เป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท มีหลายหน่วยเข้ามาช่วยเหลือ แต่ตอนนี้เขาพากันถอยหมดเพราะรู้ความจริงไม่อยากช่วย
เพราะไม่ทำงาน ใช้แต่เงินบริจาค เงินที่ได้มาเอาไปสร้างบ้าน ซื้อรถ ซื้อทองใส่มาอวดชาวบ้าน จนชาวบ้านตอนนั้นเรียก “เจ๊” แต่ในมุมหนึ่งได้ยินข่าวว่าเล่นการพนันในงานศพ มือเติบใจใหญ่ด้วย ดูพฤติกรรมแล้วพอได้เงินบริจาคแล้วไม่อยากทำงาน พอเงินหมดแล้วก็อยากขอบริจาคใหม่ ชาวบ้านรู้กันหมดเลยไม่อยากมีใครยุ่งเกี่ยวด้วย
ถามว่าเด็กดักแด้ก็น่าสงสาร แต่ยายของเด็กพอได้เงินก็จะเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แบบนี้ สมัยมีเงินก็ไม่ทำการทำงาน พอเงินหมดก็จะขอรับบริจาคอีก ชาวบ้านจึงไม่สนใจและไม่อยากจะช่วย