ชาวบ้านเบตงไม่กล้าไปกรีดยาง หลังพบรอยเท้าเสือมลายู คาดน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ข้ามมาจากมาเลเซีย
วันที่ 2 พ.ย.68 จนท.อุทยานแห่งชาติบางลางที่ บล.3 ตรวจสอบรอยเท้าสัตว์ ในพื้นที่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา สรุปเป็นรอยเท้าเสือโคร่ง คาดมีน้ำหนักประมาณ 200 กว่ากิโลกรัม
วันที่ 2 พ.ย.68 นายฮารง บาซอ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางที่ บล.3 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองตำบลธารน้ำทิพย์ ลงพื้นที่ สวนยางพาราบ้านบาแตตูแง หมู่ 2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อตรวจสอบรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านพบและคาดว่าเป็นรอยเท้าเสือ จนทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปกรีดยาง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ พบว่าบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นรอยต่อชายแดนประเทศไทยประเทศมาเลเซีย เกือบทุกปี เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้าน พบเสือและรอยเท้าเสือ ส่วนรอยเท้าสัตว์ที่ชาวบ้านพบ และสันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าเสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก็ยืนยันได้ว่าเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งมลายู ซึ่งมีขนาดน้ำหนักตัวกว่า 200 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ยังได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบ ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ก็ยังพบรอยเท้าอีกหลายจุด แต่ไม่ชัดเหมือนรอยที่ได้รับแจ้ง และจากการตรวจสอบก็ไม่พบรอยเท้าใหม่ จึงสันนิษฐานได้ว่า เสือตัวดังกล่าว เพียงแค่เดินผ่านไม่ได้วนเวียนอยู่บริเวณนี้
ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเสือ จึงเข้ามาไกลห่างจากชายแดน เข้ามาตามสวนยาง สวนผลไม้ของชาวบ้าน เสืออาจจะตามเหยื่ออย่างพวกกวาง หมูป่า มา ประกอบกับในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน มีการทำสัมปทานป่าไม้ จึงทำให้สัตว์ต่างๆ อพยพข้ามมาฝั่งไทย จึงทำให้เสือตามสัตว์ที่เป็นเหยื่อมา
เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่ที่พบรอยเท้าเสือ ไม่ค่อยมีฝนตก ทำให้ดินแข็ง จึงสังเกตและแกะรอยเท้าเสือได้ยาก เมื่อแกะรอยไปสักพัก รอยเท้าก็จะหายไป จึงต้องอาศัยขอความร่วมมือจากชาวบ้าน หากพบรอยเท้าเสือ หรือ พบเสือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบ แกะรอย อย่าทำร้าย เพราะหากเสือได้รับบาดเจ็บจะดุร้าย และอาจจะทำร้ายชาวบ้านที่พบเห็นได้
ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเบตง ยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก จึงทำให้มีชาวบ้านพบเห็นเสือและรอยเท้าเสือบ่อยครั้ง และจากการตั้งกล้องติดตามเฝ้าดูสัตว์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน ก็พบสัตว์อย่างเสืออยู่ในพื้นที่ป่าของอำเภอเบตงหลายแห่ง เช่น พื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ก็สามารถจับภาพเสือโคร่ง เพศเมียเดินผ่าน พื้นที่ตำบลยะรม ก็พบเสือดำ และมีผู้พบเสือ รอยเท้าเสือข้ามไปข้ามมาในพื้นที่ป่าฝั่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย