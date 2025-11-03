ตำรวจไซเบอร์ บุกค้น 5 จุด สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ผิดกฎหมาย เหตุโพสต์ขายอาวุธปืนช่องทางออนไลน์
3 พ.ย. 68 – พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.4 บก.สอท.5 พ.ต.ท.คมสัน สมอ่อน สว.กก.4 บก.สอท.5
พร้อมด้วยเจ้ากน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้น จากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าค้นในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี
โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย 1. นายสร ชื่อ-นามสมมุติ อายุ 35 ปี 2. นายภี ชื่อ-นามสมมุติอายุ 29 ปี 3. นายพิ ชื่อ-นามสมมุติ อายุ 26 ปี พร้อมของกลาง 1. อาวุธปืนขนาด .357 ยี่ห้อสมิทแอนด์เวสสัน 1 กระบอก 2. อาวุธปืนลูกซองยาว ยี่ห้อ เดอร์ย่า 1 กระบอก 3. อาวุธปืนสั้น ขนาด 9 ม.ม. ยี่ห้อ CZ 1 กระบอก 4. ชุดโครงบน ลำกล้อง ปืนใช้ร่วมกับปืนกล็อค 19 1 ชุด 5. ท่อลดเสียงปืน 2 อัน 6.กระสุนปืน 38 นัด 7. บุหรี่ไฟฟ้า 10 อัน
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 ตรวจสอบการกระทำความผิดทางออนไลน์ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน พบข้อมูลทางออนไลน์ ว่ามีผู้ต้องหาชอบโพสต์รูปอวุธปืนและกระสุนปืน ในกลุ่มไลน์ซื้อขายอาวุธปืน และอุปกรณ์ตกแต่งอาวุธปืน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมด มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมาย หรือมีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน หรือเป็นอวุธปืนของบุคคลอื่นไว้ในครอบครอง และนำเอาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งหมดไปซุกซ่อนไว้ภายในบ้านทั้ง 5 หลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบ้านทั้ง 5 หลัง พบของกลางทั้งหมดอยู่ภายในบ้าน
จากการสอบสวนนายภี ให้การยอมรับว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองจริง โดยอาวุธปืนลูกซองยาวเป็นปืนมีทะเบียนเจ้าของปืนเป็นญาติของภรรยา และตนซื้อต่อมาตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตแบบ ป.3 แต่ยังไม่ได้ จึงไม่สามารถโอนมาเป็นชื่อของตนได้
ส่วนอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ CZ ตนซื้อมาจากเพื่อนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว ปืนกระบอกนี้เดิมเป็นปืนมีทะเบียน แต่ถูกนำมาขายเถื่อนต่อกันมาหลายทอด จนตนไม่ทราบว่า เจ้าของเดิมคือใคร สำหรับกระสุนปืน และลูกซองขนาด 12 ตนได้มาพร้อมอาวุธปืน ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าตนซื้อมาจากผู้ค้าในเฟซบุ๊ก เพื่อไว้สูบเองเท่านั้น
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแจ้งข้อหา มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จากนายทะเบียน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่า ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร มียุทธภัณฑ์ (ท่อลดเสียงปืน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่ง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป