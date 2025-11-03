แบบนี้ทำได้ไหม สาวงงใช้ คนละครึ่งพลัส โดนร้านคิด VAT เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ เผย เหมือนถูกเอาเปรียบ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
วันที่ 3 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าอยากให้เป็นสื่อกลางตรวจสอบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสทำถูกต้องหรือไม่ ที่ลูกค้าได้รับสิทธิคนละครึ่งจะต้องจ่าย VAT เพิ่มจากราคาสินค้าหน้าป้ายอีก 7 เปอร์เซ็นต์
น.ส.ส้ม (นามสมมติ) อายุ 18 ปี กล่าวว่า ตนได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสเป็นครั้งแรก และเอาไปใช้ซื้อเครื่องสำอางที่ร้านค้าในตัวเมืองบุรีรัมย์ ตอนแรกใช้เงินสดซื้อจำนวนเงิน 100 บาท บิลออกมา 100 บาท จากนั้นจึงอยากลองใช้คนละครึ่งพลัสในวงเงิน 400 บาทต่อวัน
เลือกซื้อสินค้า 3 รายการ มีราคา 149 บาท, 179 บาท และ 38 บาท รวมกันจะได้ 366 บาท แต่บิลที่ออกมาเป็น 391.62 บาท เมื่อมาคิดแล้วราคาสินค้าเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ จึงเอาบิลมาให้แม่ที่ร้านค้าของแม่ดูซึ่งให้บริการคนละครึ่งเช่นเดียวกัน แม่บอกว่าที่ร้านแม่ไม่ได้คิดเพิ่ม จึงรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ
ด้าน นางบี (นามสมมติ) อายุ 49 ปี แม่ของน้องส้ม กล่าวว่า ร้านค้าของตนก็รับคนละครึ่งเช่นเดียวกัน ไม่เคยคิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวมองไปแล้วรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ และเชื่อว่ารัฐบาลไม่ให้คิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะคิดว่าน่าจะมีคนถูกเอาเปรียบอีกเป็นจำนวนมาก