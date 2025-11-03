กรุงเทพมหานคร “ผู้ว่าฯชัชชาติ” ติดตามสถานการณ์ฝนถล่มทั่วกรุง พบน้ำท่วมขัง 39 จุด เขตหลักสี่ หนักสุด 131.5 มม.
3 พ.ย. ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามสถานการณ์น้ำกรุงเทพฯ ในช่วงเช้าวันนี้ หลังฝนตกอย่างหนักช่วงดึกที่ผ่านมา
นายชัชชาติ กล่าวว่า เมื่อคืนฝนตกหนักมาก คาดว่าเป็นฝนที่เกิดจากความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงจากความหนาว ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำดันขึ้นมาที่ กทม. ทำให้มีฝน โดยคืนที่ผ่านมาฝนหยุดตกราวตี 2 ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุด วัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และ จุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ตามที่เคยบอกไว้ว่า ระบบระบายน้ำของ กทม. ออกแบบไว้ให้รองรับได้ที่ 60 มม. ซึ่งคืนที่ผ่านมาเกิน 60 มม. หลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมมากหลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทม. ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานตลอดทั้งคืน โดยเช้านี้ ณ เวลา 10.00 น. แห้งแล้วแทบทั้งหมด อาจมีท่วมบ้างในซอยย่อย และจุดที่ยังต้องกังวล และท่วมขังนานเนื่องจากเป็นจุดที่ก่อสร้างถนนและเป็นจุดต่ำ คือ ถนนช่างอากาศอุทิศ (ซ.15) เขตดอนเมือง และถนนอ่อนนุช (ซ.59) ซึ่งต้องวางแผนแก้ไขในระยะยาวต่อไป
สำหรับคาดการณ์ฝนวันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยช่วง 3 วันข้างหน้าปริมาณฝนจะลดลง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังถนน กทม. แบบ Real-time ได้ที่เว็บไซต์ https://weather.bangkok.go.th/Flood/ ทั้งนี้หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ที่ Line : @traffy fondue หรือโทร 0 2248 5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชม.
ด้าน ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ รายงานสถานการณ์ฝนตก ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี เขตจตุจักร 96 มม. จุดวัดสำนักงานเขตวังทองหลาง 89 มม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง 39 จุด สำนักการระบายน้ำ ได้เร่งระบายน้ำตลอดทั้งคืนจนถนนแห้งปกติก่อนเวลา 05.00 น.
วันนี้ เหลือเพียง 3 จุด ได้แก่ 1.ช่วงแยก ถ.กำแพงเพชร 6 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง 2. ช่วงซ.ช่างอากาศอุทิศ 15 ถ.ช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง และ 3.ช่วงซ.อ่อนนุช 59 ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำเพื่อให้ถนนแห้งปกติ