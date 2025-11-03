กองปราบ สะกดรอยตาม มือปืนโหด บุกยิงพ่อค้ารถมือสอง ดับหน้าบ้านพัก แค้นถูกหลอกขายรถผิดสเปก หนีมา 16 ปี ใช้ชีวิตอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ
วันที่ 3 พ.ย.2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. จับกุม นายยาลาลูดิง (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.294/2552 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2552 ข้อหา “ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ” ได้ที่ บริเวณริมถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 นายยาลาลูดิง ร่วมกับเพื่อนอีกราย ก่อเหตุบุกใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ นายแวเตะ จนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งมาจากเรื่องซื้อขายรถมือสอง ก่อนหลบหนีไป
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.หนองจิก จึงรวบพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ แต่ด้วยความที่นายยาลาลูดิง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โยกย้ายปรับเปลี่ยนที่ซ่อนตัวตลอดเวลา ทำให้การติดตามตัวเป็นไปได้ยาก จึงสามารถหลบหนีคดีได้เรื่อยมาเป็นเวลากว่า 16 ปี
กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับทราบว่าปัจจุบันผู้ต้องหารายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายยาลาลูดิง ให้การรับสารภาพ ก่อนเกิดเหตุได้ตกลงซื้อรถมือสอง 1 คัน จากนายแวเตะ ผู้ตายในราคา 100,000 บาท แต่พอได้รถมาแล้วกลับพบว่าสภาพรถไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงพยายามสอบถามผู้ตายแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงเกิดความโมโหตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว
นายยาลาลูดิง ยอมรับอีกว่า หลังก่อเหตุตนได้หนีไปซ่อนตัวและใช้ชีวิตแบบเงียบๆอยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ระยะตนเกิดป่วยเป็นโรคหัวใจ จึงตัดสินใจย้ายมาหลบซ่อนตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ต แทน กระทั่งมาถูกจับกุมตัวได้ดังกล่าว
เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป