กองปราบ สะกดรอยตาม มือปืนโหด บุกยิงพ่อค้ารถมือสอง ดับหน้าบ้านพัก แค้นถูกหลอกขายรถผิดสเปก หนีมา 16 ปี ใช้ชีวิตอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ

วันที่ 3 พ.ย.2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. จับกุม นายยาลาลูดิง (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.294/2552 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2552 ข้อหา “ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ” ได้ที่ บริเวณริมถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 นายยาลาลูดิง ร่วมกับเพื่อนอีกราย ก่อเหตุบุกใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ นายแวเตะ จนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งมาจากเรื่องซื้อขายรถมือสอง ก่อนหลบหนีไป

อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.หนองจิก จึงรวบพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ แต่ด้วยความที่นายยาลาลูดิง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โยกย้ายปรับเปลี่ยนที่ซ่อนตัวตลอดเวลา ทำให้การติดตามตัวเป็นไปได้ยาก จึงสามารถหลบหนีคดีได้เรื่อยมาเป็นเวลากว่า 16 ปี

กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับทราบว่าปัจจุบันผู้ต้องหารายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว

สอบสวน นายยาลาลูดิง ให้การรับสารภาพ ก่อนเกิดเหตุได้ตกลงซื้อรถมือสอง 1 คัน จากนายแวเตะ ผู้ตายในราคา 100,000 บาท แต่พอได้รถมาแล้วกลับพบว่าสภาพรถไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงพยายามสอบถามผู้ตายแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงเกิดความโมโหตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว

นายยาลาลูดิง ยอมรับอีกว่า หลังก่อเหตุตนได้หนีไปซ่อนตัวและใช้ชีวิตแบบเงียบๆอยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ระยะตนเกิดป่วยเป็นโรคหัวใจ จึงตัดสินใจย้ายมาหลบซ่อนตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ต แทน กระทั่งมาถูกจับกุมตัวได้ดังกล่าว

เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
6

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
7

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

อเมริกาก็รอบหนึ่ง! โซเชียลชี้เบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ก่อนลดสถานะ เป๊ก คนเดิมมั้ย?