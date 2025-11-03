ภูเก็ต เกิดเหตุสลด! นักท่องเที่ยวหนุ่มรัสเซีย ลงเล่นน้ำทะเล หาดในทอน คลื่นใหญ่ซัดจมสูญหายต่อหน้าเพื่อน เร่งประสานชุดประดาน้ำค้นหา ร่าง นทท.ต่างชาติ

3 พ.ย. 68 – พ.ต.ท.อัครพล ศิวิไล สว. (สอบสวน) สภ.สาคู จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุมีชาวต่างชาติจมน้ำ ที่หาดสาคู บริเวณใกล้โรงแรมอันดามันไวท์บีช ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย

หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สาคู ทราบพร้อมรุดไปยังที่เกิดเหตุ พบนางสาวเอลิซาเวตา (Miss ELIZAVETA) เพื่อนของผู้สูญหาย ชาวรัสเซีย ได้ให้การว่า

เวลา 09.00 น. นายดิมิทรี ซาคุตสกี (Mr.Dmitrii Zakutskii) อายุ 31ปี สัญชาติรัสเซีย และกลุ่มเพื่อนของผู้สูญหายได้ลงเล่นน้ำที่หาดในทอน ระหว่างเล่นน้ำได้มีคลื่นขนาดใหญ่ชัดเข้ามา และดึงตัวนายดิมิทรี ลงไปและได้จมน้ำสูญหายไป

เบื้องต้น กู้ชีพสาคู อบต.สาคู ได้ตรวจสอบก่อนประสานชุดประดาน้ำของ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเพื่อทำการค้นหาตัวผู้สูญหายต่อไป

