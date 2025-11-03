ฝนถล่ม สุโขทัย 1-2 พ.ย.68 น้ำล้นสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำคลองแม่มอก ส่งผลให้คลองแม่มอก-คลองแม่รำพัน เริ่มมีน้ำล้นตลิ่ง ชุมชนท้ายน้ำเตรียมรับมือ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางและสุโขทัย ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นจำนวนมาก จนเกินระดับเก็บกักที่ 127 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) (จากความจุเก็บกักสูงสุด 110 ล้าน ลบ.ม.) ส่งผลให้ต้องระบายน้ำออกจากอ่างฯ ประมาณ 286 ลบ.ม./วินาที ทำให้คลองด้านท้ายอ่างฯ มีน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.2–0.8 เมตร แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ระบุว่า ด้านอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ กว่า 68 ล้านลูกบาศก์เมตร (ความจุเก็บกักสุงสุด 58 ล้าน ลบ.ม.) เกินความจุเก็บกัก ต้องระบายน้ำออกจากอ่างฯ ประมาณ 55 ลบ.ม./วินาที
ส่งผลให้คลองด้านท้ายอ่างฯ มีน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เช่นกัน ระดับน้ำสูงประมาณ 0.2–0.5 เมตร แนวโน้มลดลง ในขณะที่ อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุพอดีที่ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำเริ่มไหลล้นออกทางระบายน้ำฉุกเฉิน (Spillway) เช่นกัน
รายงานจาก สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ระบุว่า ทั้งนี้ ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ จะไหลลงสู่คลองแม่น้ำยมฝั่งขวา ก่อนเข้าสู่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวงและพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้คลองแม่มอกและคลองแม่รำพันเริ่มมีน้ำล้นตลิ่ง
ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก อีกประมาณ 2–3 วันข้างหน้า สำนักงานชลประทานที่ 4 สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนด้านท้ายน้ำต่อไป