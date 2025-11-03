โจรแสบ ขโมยข้าวเปลือกหอมมะลิ นับ 10 กระสอบ หลังเพิ่งเก็บเกี่ยวนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉาง ซ้ำเติมชาวนาโคราช
วันที่ 3 พ.ย.2568 พ.ต.ท.ก้องภพ อาษานอก สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย รับแจ้งจาก นางส้มเช้า อายุ 72 ปี ได้เข้าแจ้งความหลังมีคนร้าย ไม่ทราบจำนวน เข้าไปลักขโมยเอาข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวแล้วใส่ไว้ในยุ้งฉาง ภายในบ้านพัก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครรราชสีมา หายไปจำนวน 10 กระสอบ ราคาประมาณ 7,000 บาท
นางส้มเช้า เปิดเผยว่า หลังจากตนกลับมาจากวัด ได้เปิดยุ้งฉางข้าวดู เพื่อจะนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร ไว้หุงกิน แต่สังเกตเห็นว่า ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งข้าวได้หายไป ประมาณ 10 กระสอบ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ มีราคาแพง รู้สึกตกใจอย่างมาก จึงรีบโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
โดยคาดว่า คนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้ว่าตนเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งก่อนหน้านี้ขายข้าวไม่ได้ราคา แถมเจอมรสุมน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย ปลูกข้าวรอบนี้ว่าจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และแบ่งไว้กินกับแบ่งขายบางส่วน กลับมาโดนขโมยไปแบบนี้ ถือว่าซ้ำเติมกันอย่างมาก
จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รีบติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว เกรงว่า จะไปก่อเหตุกับชาวนารายอื่นอีก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกขึ้นยุ้ง ไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบตนอีก
ซึ่งหลังตรวจสอบ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว