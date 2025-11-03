พายุฝนพัดเรือท่องเที่ยว 4 ลำของรีสอร์ทในเกาะกูดจม สะพานพังเสียหาย นายก อบต. เผยลมแรง คลื่นสูงกระแทก เร่งกู้เรือ คาดเสียหายร่วม 1 ล้านบาท
วันที่ 3 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุลมแรงในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จ.ตราด ทำให้มีคลื่นแรงมีความสูง 2-3 เมตร กระแทกเข้าหาฝั่ง ไม่สามารถนำเรือท่องเที่ยว และเรือประมงขนาดเล็กออกจากท่าเรือได้
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลื่นลมสงบแล้ว พบว่า ที่อ่าวบางเบ้า ซึ่งเป็นอ่าวที่มีทิวทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะกูด และมีรีสอร์ทหลายแห่งที่อยู่ในอ่าวนี้ มีเรือท่องเที่ยว 4 ลำ ถูกคลื่นทะเลกระแทกได้รับความเสียหาย และจมลง 4 ลำ และสะพานพังไปจำนวนหนึ่ง
นายเดชาธร จันทร์อบ นายกอบต.เกาะกูด เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าของรีสอร์ทว่า เรือท่องเที่ยว 4 ลำที่จอดอยู่สะพานเอกชนของโรงเเรมเกาะกูดรีสอร์ท ถูกคลื่นทะเลกระแทกชนกับสะพานและจมลงจำนวน 4 ลำ และสะพานพังไประยะทางยาวกว่า 28 เมตร ส่วนสะพานของอีก 3-4 รีสอร์ทที่อยู่ในอ่าวบางเบ้าไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใด
ซึ่งหลังเกิดเหตุแล้ว ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของอบต.เกาะกูด ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ทางอำเภอเกาะกูดได้รับทราบ ซึ่งพบว่า ในพื้นที่อื่นๆไม่ได้รับความเสียหาย แต่ประการใด ทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ ยังมีแนวโน้มมีคลื่นลมแรงอยู่ และได้แจ้งเตือนให้โรงแรม และรีสอร์ท ห้ามนำเรือท่องเที่ยวออกจากฝั่ง ระหว่างมีคลื่นลมแรงเพราะอาจจะเกิดความเสียหายและอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายได้
ขณะที่ นายฐกฤต ชลศิริ ทีมกู้เรือที่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของรีสอร์ท เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าของรีสอร์ท จึงได้เดินทางไปที่สะพาน และพบเรือท่องเที่ยว 4 ลำได้รับความเสียหายมาก และมีสะพานพังเป็นระยะทางยาวเกือบ 30 เมตร ซึ่งประเมินความเสียหายแล้วน่าจะเกิน 1 ล้านบาท
ซึ่งเรือท่องเที่ยว 4 ลำ ระหว่างที่เกิดคลื่นลมแรง ในช่วงสายของวันนี้ คลื่นมีความแรง และกระแทกเข้าหาฝั่ง และเรือท่องเที่ยวที่จอดเทียบสะพานอยู่ได้ถูกคลื่นทะเลซัด จนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสะพานหักด้วย จึงได้นำทีมมากู้เรือได้ 2 ลำ แต่อีก 2 ลำ ยังกู้ไม่ได้ แต่จะเริ่มกู้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ซี่งต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากยังมีคลื่นลมแรงอยู่อีก 1-2 วัน