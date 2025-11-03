ยกพวกซัดกันกลาง ‘ถนนนิมมานฯ’ หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส 4 แผล

เชียงใหม่ – ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 อ.เมืองเชียงใหม่ เขตท้องที่รับผิดชอบของ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์

โดย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุ พบกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มได้ทะเลาะวิวาทกันบนถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 หลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 4 คน

ในนี้มี 1 คนถูกแทงเข้าที่คอ ท้อง แขน มือ บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อย โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพบว่าเป็นนักศึกษาปี 3 มหาวิทยาลัยดังเชียงใหม่

ต่อมา ชุดสืบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ สามารถตามจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้ 4-5 คน พร้อมนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม ส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่ามาจากเรื่องแย่งกันจีบผู้หญิง และเกิดไม่พอใจกัน จึงก่อเหตุทะเลาะวิวาท

