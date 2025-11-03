กระบะตกหลุม เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิต 1 สาหัส 4

กระบะตกหลุม เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิต 1 คารถ และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 4 ราย

ฉะเชิงเทรา – เวลา 23.40 น. ศูนย์วิทยุกู้ภัยพนมสารคาม รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า มีผู้บาดเจ็บหลายราย จึงแจ้ง พ.ต.ท.พีรดนย์ แสงสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม เข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบริเวณยูเทิร์นป๊อก 9 รีสอร์ท ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม พบรถกระบะสีดำ สภาพพลิกตะแคงพังยับทัังคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย โดยมีชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชาย 1 ราย ทราบชื่อผู้ต่อมาคือ นายคุมาร์ อายุ 35 ปี

จากการตรวจสอบรถเบื้องต้น สันนิษฐานว่ารถคันดังกล่าวนั้นวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุที่สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจึงทำให้รถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า ก่อนจะเสียหลักข้ามไปอีกฝั่งนึงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป

