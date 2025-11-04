ระทึก สาวเข้าเกียร์ผิด ขับเก๋งพุ่งเข้างานแต่ง ชนโต๊ะ-เก้าอี้ ข้าวของแตกเสียหาย เจ้าตัวช็อกตกใจ ด้าน ครอบครัวเจ้าภาพ เผยนาทีเกิดเหตุ นึกว่าใครจุดประทัด
วันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งชนในสถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงาน ใน ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุด้านหน้าอาคารจัดเลี้ยงพบฝาผนังพังเสียหาย ด้านในที่เป็นพื้นที่จัดเลี้ยง ข้าวของ แก้วน้ำ ถ้วยชาม แตกเสียหายกระจัดกระจายเต็มพื้น บริเวณด้านหน้าเวทีงานเลี้ยง พบรถเก๋งสีเทา ทะเบียนกระบี่ จอดนิ่ง หน้ารถพังเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บ เจ้าของรถเป็น ผู้หญิง อายุ 41 ปี นั่งรอพบเจ้าหน้าที่ ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าของรถ กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุ เป็นช่วงงานเลี้ยงเลิกแล้ว แขกที่มาในงานกลับไปกันหมด ตนไปขึ้นรถที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร จะขับกลับบ้าน จากนั้นเข้าเกียร์รถ ซึ่งเป็นเกียร์แบบหมุนด้วยมือ ตั้งใจจะถอยรถออกจากลานจอด
แต่ตอนนั้น ตนไม่แน่ใจว่าหมุนเกียร์ไปที่เกียร์ถอยหลังหรือเดินหน้า พอเหยียบคันเร่ง ปรากฏว่ารถพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วจนตนตกใจ ทำอะไรไม่ถูก มารู้ตัวอีกทีรถก็พุ่งเข้ามาจอดนิ่งในงานแล้ว
ด้าน เจ้าภาพงานแต่ง กล่าวว่า งานแต่งเป็นงานของหลานสาว เป็นช่วงงานเลี้ยงเลิกพอดี คนกลับกันหมด เหลือแต่เจ้าภาพกำลังถ่ายรูปกันอยู่ จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายประทัด ตนก็เข้าใจว่ามีการจุดประทัดกัน แต่เห็นอีกทีรถเก๋งพุ่งเข้ามาในงานแล้ว โชคดีที่ไม่มีคนอยู่ในงานแล้ว หากยังเป็นช่วงงานเลี้ยงคงมีคนเจ็บจำนวนมาก
