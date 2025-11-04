พบศพหญิง ลอยคลองติดท่าน้ำวัดประทุมคณาวาส เผย รูปพรรณสันฐาน ตำรวจเร่งแกะรอยตามหาญาติ ส่งร่างชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 พ.ต.ท.เชษฐา อ่อนสุด สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำ บริเวณคลองบางเรือหัก หลังวัดประทุมคณาวาส เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
ที่เกิดเหตุบริเวณท่าน้ำวัดประทุมคณาวาส พบร่างหญิงนิรนาม อายุ 30-40 ปี สภาพศพลอยน้ำในลักษณะคว่ำหน้าติดอยู่กับท่าน้ำ สวมเสื้อลายสก็อต คลุมทับด้วยเสื้อแขนยาว นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้น
พบรูปพรรณสัณฐานของผู้เสียชีวิตคือ สวมตุ้มหูหยกสีเขียว บนศีรษะด้านหลังติดที่หนีบผมสีส้ม มีเงินติดตัว 120 บาท สวมรองเท้าแตะ จากนั้นได้นำร่างส่งชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
จากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นใคร เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งบุคคลสูญหาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ว่าเกิดจากอุบัติเหตุจมน้ำ การฆาตกรรม หรือสาเหตุอื่น ๆ
พร้อมทั้งจะเร่งตรวจสอบการแจ้งบุคคลสูญหายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต และคลี่คลายคดีต่อไป