ครู-ครูบำนาญ กว่า 300 ราย วอนรัฐเร่งแก้หนี้ วิกฤตหนัก เงินเดือนไม่เหลือ ทำอาชีพเสริมยังไม่พอ ต้องกู้เพิ่ม ถูกฟ้อง-ยึดทรัพย์ ป่วยซึมเศร้า เส้นเลือดสมองแตก
วันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มครูและครูบำนาญในพื้นที่ จ.น่าน รวมตัวกันสะท้อนปัญหาและยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ขอให้มีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยจังหวัดน่านมีครูและครูบำนาญ รวมมากกว่า 300 ราย
หลังได้รับผลกระทบจากภาวะหนี้สะสมที่ยาวนาน ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีจำนวนมากถึง 61 ราย ที่เข้าขั้นวิกฤตจากปัญหาหนี้สิ้น จนแม้กระทั่งเกษียณอายุราชการแล้วยังมีหนี้สินอยู่อีกจำนวนมาก
บางรายมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุและบุตรหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียน ทำให้เงินในแต่ละเดือนแทบไม่เหลือ หลายคนต้องหันไปทำอาชีพเสริม ทั้งขายของ ทำเกษตร หรือรับจ้างทั่วไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องกู้หนี้มาใช้จ่าย เป็นหนี้ทบต้นทบดอกสะสม จนถึงขั้นฟ้องร้อง ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ หลายรายเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า ป่วยเส้นเลือดสมองแตก เป็นอัมพาต
ครูศิรินา (ขอสงวนนามสกุล) ครูบำนาญ อายุ 68 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันครูหลายรายทั้งที่เป็นครูประจำการและครูบำนาญ ต้องเผชิญกับสถานการณ์รายได้หลังหักชำระหนี้ที่เหลือเพียงเดือนละประมาณ 2,000 บาท ทำให้ต้องกู้ยืมนอกระบบเพื่อยังชีพในแต่ละเดือน ซึ่งนำไปสู่วงจรหนี้ที่ยากต่อการแก้ไข
นอกจากนี้ มีครูบางส่วนประสบปัญหาสุขภาพจากความเครียดสะสม เช่น ภาวะหลอดเลือดสมอง ตลอดจนภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ส่งผลให้ครอบครัวยิ่งได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
ด้าน ครูละเอียด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ที่สมัยทำงานเคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี รับภาระดูแลคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันมีความเครียดจากภาวะหนี้สิน จนป่วยและเกิดอาการสโตรก เส้นเลือดสมองแตก ป่วยติดเตียงนาน 4 เดือน ที่ถึงแม้อาการดีขึ้น แต่ยังคงมีอาการเดินไม่สะดวก ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ พูดไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีเงินใช้หนี้สิน ถูกธนาคารฟ้องร้อง และบังคับคดียึดทรัพย์
ทั้งนี้ กลุ่มครูและครูบำนาญได้เสนอแนวทางช่วยเหลือ เช่น ทบทวนโครงสร้างหนี้เงินกู้สวัสดิการสำหรับครู มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาชำระคืน หรือจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหนักเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางสร้างรายได้เสริมที่เหมาะสม จัดโครงการดูแลสุขภาพกายและใจสำหรับครูในวัยเกษียณ
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนครู กล่าวว่า ครูทุกคนทำหน้าที่มอบความรู้และหล่อหลอมอนาคตของชาติ เข้าทำงานแต่เช้าก่อนเด็กเข้าเรียน กว่าจะเลิกงานก็ต้องรอเด็กกลับหมด วันนี้เราขอเพียงโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
ในนามกลุ่มผู้แทนครูจังหวัดน่าน ได้ฝากความหวังต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเดือดร้อน และสนับสนุนครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติไม่ให้ต้องเผชิญวิกฤตในบั้นปลายชีวิต และมีความหวังว่า จะมีมาตรการที่ช่วยคุ้มครองคุณภาพชีวิตครู และเสริมสร้างระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนในอนาคต