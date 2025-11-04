สระแก้ว ไม่เข็ดหลาบ คนไทยหัวใจเขมร ลักลอบข้ามชายแดนไทยไปกัมพูชา ทหารพรานสกัดจับได้ 4 กลางไร่อ้อย เตรียมทำงานแอดมินเว็บออนไลน์ปอยเปต นายหน้าออกค่าใช้จ่ายให้ 1.5 หมื่นบาท

4 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ ร้อย.ทพ.1204 ได้จัดกำลังพลร่วมกับ ฉก.ร.2 พัน.1 รอ. กำนัน และฝ่ายปกครองชุมชน ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ไร่อ้อย บ้านโนนพัฒนา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โดยตรวจพบและจับกุม ผู้ลักลอบ เดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นชาวไทย 4 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 2 คน ขณะกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังเขตชายแดนกัมพูชา

จากการสอบถามทราบว่า คนไทยทั้ง 4 คน ได้ติดต่อหางานจากกลุ่ม Facebook ชื่อ “หางานปอยเปต” ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับแอดมินเว็บออนไลน์ โดยเดินทางจากภูมิลำเนาเกิด มาถึง จ.สระแก้ว และเข้าพักในโรงแรมสองแห่งใน อ.อรัญประเทศ

ก่อนถึงวันเดินทาง มีรถยนต์กระบะสีดำ ยี่ห้อ TOYOTA มารับออกจากห้องพัก พาเดินทางมาถึงบริเวณแนวชายแดน ต.ผ่านศึก เพื่อเตรียมลักลอบข้ามไปยังฝั่งกัมพูชา

โดยมีนายหน้าที่อยู่ฝั่งปอยเปตเป็นผู้ติดต่อจัดหายานพาหนะ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้คนละ 15,000 บาท ขณะเดินถึงแนวป่าชายแดน ถูก จนท.พบเจอเสียก่อนข้ามชายแดน

เจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกุมได้นำตัวชาวไทยทั้ง 4 คน ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด

