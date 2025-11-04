ครอบครัว “น้องมินต์” หญิงไทยเสียชีวิตในปอยเปต เผย ข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกัน ไม่ติดใจสาเหตุ เผยสุดเศร้า หวังนำเงินเก็บกลับมาหาลูก 3 ขวบวันลอยกระทง

จากเหตุการณ์ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) เปิดเผยว่า มีหญิงไทยเสียชีวิตอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง ในเมืองปอยเปต ต.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยหญิงคนดังกล่าวผูกคอเสียชีวิต แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการเสียชีวิตเองหรือมีการฆาตกรรม เบื้องต้นทราบว่า หญิงคนดังกล่าว บ้านเกิดอยู่ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่ง ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.สุธาทิพย์ หรือ มินต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี หญิงไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชา พบกับ นายสมพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี สามีของผู้เสียชีวิต และ น.ส.ส้ม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 78 ปี ย่าของผู้เสียชีวิต

ซึ่งทั้ง 2 คนได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าร่างของน.ส.สุธาทิพย์ ถูกนำไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลในเมืองปอยเปต หากผ่าชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วจะติดต่อให้ญาติมาดำเนินการอีกครั้ง จึงได้แค่รอรับร่าง น.ส.สุธาทิพย์ กลับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดบางน้ำเปรี้ยว บ้านเกิด

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ภรรยาของตนเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไปทำงานเป็น PR สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปต ภรรยาเดินทางไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา และสัญญาว่าจะกลับมาลอยกระทงกับลูกสาววัย 3 ขวบในวันที่ 5 พ.ย.นี้

น.ส.สุธาทิพย์ หรือ มินต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี หญิงไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชา

ภรรยาของตนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้ว ส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างแดนนั้นเพราะปัญหาหนี้สิน ภรรยาจึงตัดสินใจเดินทางไปทำงานเก็บเงินมาใช้หนี้ และส่งเงินกลับมาให้ลูกสาวได้กินได้ใช้

ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยการผูกคอนั้น ตนและย่าของผู้ตายไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต เพราะทราบดีว่าผู้เสียชีวิตป่วยด้วยอาการซึมเศร้าอยู่ โดยข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกับภรรยา คือเขาทักมาบอกว่า ได้กินเหล้าเมา แล้วเงินที่เก็บไว้ทั้งหมด เตรียมจะกลับไทยมาหาลูกสาว ได้หายไปทั้งกระเป๋า บ่นตัดพ้อชีวิตตนเองว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้

ก่อนที่ตนจะติดต่อกับภรรยาไม่ได้อีกเลย จนมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่า ภรรยาของตนเสียชีวิตที่ฝั่งกัมพูชา สิ่งที่อยากร้องขอตอนนี้ คืออยากนำร่างของภรรยากลับมาที่เมืองไทยให้ได้เร็วที่สุด เพราะเมื่อวานนี้ไปติดต่อขอรับร่าง แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการชันสูตรที่ประเทศกัมพูชา

