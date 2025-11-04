บุรีรัมย์ หนุ่มใหญ่ ช่วยพระ ชาวบ้าน ทำความสะอาดเก็บวัชพืช สระน้ำข้างวัด เตรียมจัดงานวันลอยกระทง หายตัว 3 วัน เจออีกที เป็นศพขึ้นอืด ในสระน้ำ คาดพลาดลื่นตกสระน้ำเสียชีวิต
4 พ.ย. 68 – ร.ต.ท.ศุกกฤต ละดาวัลย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งพบศพลอยน้ำภายในสระน้ำข้างวัด บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจาอบพร้อมกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อ.ประโคนชัย และกู้ภัยบ้านสองเมือง
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่กลางสระน้ำพบศพชายทราบชื่อต่อมานายไกร (ชื่อ-นามสกุลสมมุติ) อายุ 43 ปี อยู่ บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สภาพศพขึ้นอึด คาดเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3 วัน
สอบถาม นางแพง ไกรสอน อายุ 75 ปี ชาวบ้านเล่าว่า สระน้ำวัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความลึกกว่า 4 เมตร สระน้ำลูกนี้ชาวบ้านจะใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงทุกปี ก่อนหน้านี้ 4-5 วันชาวบ้านได้ออกมาร่วมกันเก็บวัชพืชภายในน้ำทำความสะอาดรอบสระ เพื่อเตรียมจัดงานลอยกระทง ส่วนนายไกร มาช่วยตั้งแต่วันแรก แต่ไม่เห็นหน้ามา 2-3 วัน มาทราบอีกทีกลายเป็นศพในน้ำแล้ว
ขณะที่ นายเล็ม นราเทียม อายุ 63 ปี ญาติผู้เสียชีวิต เล่าว่า ก่อนหน้านี้ นายไกร มาช่วยพระในวัดจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงตามประเพณีของหมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดงานในวันที่ 5 พ.ย. นี้ แต่หายตัวไป กระทั่งมาพบเป็นศพ ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเมาเหล้าแล้วลื่นตกน้ำ โดยชาวบ้านไม่เห็น