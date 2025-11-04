เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำภายในเขื่อนเกิน 100% เพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 25 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 150 ลบ.ม./วินาที โดยเพิ่มวันละ 25 ลบ.ม./วินาที
วันที่ 4 พ.ย.68 นายวศวรรธน์ นาคนวล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในวันที่ 4 พ.ย.2568 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 982.97 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102.39 %
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 325.88 ลบ.ม./วินาที หรือ 28.16 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณการระบาย 75.52 ลบ.ม./วินาที หรือ 6.52 ล้าน ลบ.ม./วัน เนื่องจากในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ย.2568 ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ย.2568 ประเทศไทยอาจมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา 25 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 150 ลบ.ม./วินาที โดยเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ 25 ลบ.ม./วินาที โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็นลำดับ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2568 เป็นต้นไป
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.20 – 1.40 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป