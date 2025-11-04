ระทึก! ภูเขาดินทิ้ง เหมืองแม่เมาะ สไลด์ทับออฟฟิศบริษัทเอกชน บ้านพักผู้รับเหมา เสียหาย เหมืองประกาศภาวะฉุกเฉิน กฟผ.ชี้ไม่ส่งผลกระทบกับการจ่ายไฟในภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วง 04.00 น. ที่ผ่านมา เกิดเหตุภูเขาดินทิ้ง ขนาดมหึมาในเหมืองแม่เมาะ หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดสไลด์และดันดินขึ้นมาส่งผลให้ออฟฟิศของบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาและเครื่องจักรเปิดหน้าดินในเมืองแม่เมาะได้รับความเสียหายหลายหลัง เบื้องต้นอพยพพนักงานของผู้รับเหมาและรถออกนอกพื้นที่ รวมถึงปิดกั้นเส้นทางภายในเหมืองดังกล่าว ไม่ให้เข้าออกแล้ว
นายเลอสันต์ วงศ์เปี้ย นายกอบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าดินจากกองดินทิ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร เกิดไลด์ลงมาทำให้ดินจำนวนมหาศาลไหล และดันลงมาทำให้ออฟฟิตของบริษัทเอกชน
ซึ่งเป็นผู้รับเหมา ได้รับความเสียหายหลายหลัง และยังมีดินไสลด์ลงมาที่คลองส่งน้ำ ซึ่งอยู่ในเหมืองแม่เมาะอีกจำนวนมาก และดินยังคงเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆ
นายเลอสันต์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี 4 กว่าๆที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ไฟฟ้าในเหมืองดับ หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ถึง 3 จุด และออฟฟิศเสียหาย
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด และเท่าที่ทราบภายในเหมืองประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว อพยพพนักงานของผู้รับเหมาและรถออกมาในที่ปลอดภัยแล้ว และรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมา 2-3 วัน อาจทำให้กองดินดินอุ้มน้ำไม่ไหว จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเมื่อปี 2561 เคยเกิดเหตุดินสไลด์มาครั้งหนึ่งแล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตถูกฝังใต้ดิน 1 ราย แต่รอบนี้เกิดการไลด์ตัวของดินมากกว่าครั้งก่อน ซึ่งรายละเอียดและความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เป็นเอกสาร แจ้งสื่อมวลชน ว่า เรื่องดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ วันที่ 4 พ.ย.68 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดิน และเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดิน ฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump)
ส่งผลให้อาคารสำนักงาน บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ส่งผลกระทบกับการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือแต่อย่างใด ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยละเอียด ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
