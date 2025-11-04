‘กรมป่าไม้’ เปิดเวทีประชุมคกก.ป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 อย่างยิ่งใหญ่ ผนึก 34 ประเทศสมาชิก จุดพลังแนวคิด “Healthy Forests Feed the Future”
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีเปิด “การประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 (The 31st Asia – Pacific Forestry Commission : APFC31) ภายใต้ประเด็นหลัก “Healthy Forests Feed the Future” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ Dr. Alue Dohong ในฐานะ Assistant Director General FAO และ Regional Representative for Asia and the Pacific เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้แทนสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 34 ประเทศ และหน่วยงานผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดการประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 กำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พ.ย. 68 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Forests make better life for Thai people under the challenge of the global crisis” โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, การประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 หัวข้อ หรือ Theme “Healthy Forests Feed the Future”, การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น GIZ, ITTO, RECOFTC และการศึกษาดูงาน อาทิ การฟื้นฟูป่า โดยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU) ในพื้นที่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APFC) เป็นการประชุมที่กำหนดให้มีการจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายป่าไม้ ทบทวน และประสานการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้ในระดับภูมิภาค การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และแนวทางแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนา และสนับสนุนข้อเสนอแนะด้านที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
นายนิกร กล่าวอีกว่า การประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 31 หรือ The 31st Asia-Pacific Forestry Commission : APFC31 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Forests Feed the Future” ซึ่งเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดหาทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป โดยป่าที่มีสุขภาพดีจะสามารถสนับสนุนระบบเกษตรอาหาร วิถีชีวิตในชนบท โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหารทั่วทั้งภูมิภาคได้ ที่สำคัญอีกประการ ยังสะท้อนถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมสำคัญ ที่ต้องการความร่วมมือระดับภูมิภาค และการกำหนดนโยบาย เช่น ไฟป่า มลพิษจากหมอกควัน การตัดไม้ทำลายป่า เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ และการจัดหาเงินทุนเพื่อป่าไม้
“การที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติให้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม APFC31 ถือเป็นการได้รับเกียรติ และได้รับความเชื่อมั่น และที่สำคัญยังเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย ที่จะใช้เวทีนี้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการบูรณาการการดำรงชีวิตของชุมชนเข้ากับการจัดการป่าไม้ เช่น การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และระบบวนเกษตร รวมถึงการผลักดันนโยบายต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG การฟื้นฟูภูมิทัศน์ภาคป่าไม้ การป้องกันรักษาป่า การส่งเสริมเศรษฐกิจภาคป่าไม้ การพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานด้านการป่าไม้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว