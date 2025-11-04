ตำรวจไซเบอร์ บุกทลายเครือข่าย “LUCASUN 168” เว็บพนันย่านนนทบุรี รวบผู้ต้องหา 6 ราย คาคอนโด พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านต่อปี ส่งดำเนินคดี-แจ้งข้อหาหนัก

4 พ.ย. 68 – พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.สง.ผบ.ตร. ช่วยรายการ บช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2

นำกำลังทีมสืบสวน กก.2 บก.สอท.2 พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ค 935 ,936/2568 ค้นห้องพักเลขที่ 120/5 ชั้น2 อาคารเอ และห้องเลขที่ 121/41 ชั้น5 อาคารบี คอนโด ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เข้าจับกุมผู้กระทำผิดไว้ได้ รวม 6 ราย ประกอบด้วย นายธน ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 20 ปี ชาว จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่6336/2568 ทำหน้าที่แอดมิน นายสร ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 24 ปี ชาว จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6337/2568 ทำหน้าที่ถอนเงินและบริหารการเงิน นายวิ ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 22 ปี ชาว จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6339/2568 ทำหน้าที่แอดมิน

นายอีส ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 23 ปี ชาว จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6339/2568 ทำหน้าที่แอดมิน นายมินทร์ ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 25 ปี ชาว จ.ตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6340/2568 ทำหน้าที่แอดมินและบริหารเว็บไซต์ และนายกิต ชื่อนามสกุลสมมุติ อายุ 20 ปี ชาว จ.ตาก ทำหน้าที่แอดมิน

พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 12 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 7 ใบ และตู้เซฟ 1 ใบ

พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย และพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ บช.สอท. ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะการกวาดล้างปราบปรามกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ การพนันออนไลน์ และการเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชนและเยาวชน

โดยตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.2 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ “LUCASUN 168” มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 600 คน เปิดมานานกว่า 2 ปี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 130 ล้านต่อปี ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด

ซึ่งมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศ รูปแบบอัตโนมัติ แจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง และมีแอดมินของเว็บไซต์ ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่นกรณีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้คำแนะนำเชิญชวน ให้เล่นการพนันออนไลน์เว็บไซต์ดังกล่าว

อีกทั้งมีการใช้เส้นทางการเงินในรูปแบบเปิดบัญชีธนาคารรองรับการโอนเงินเข้าระบบ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายเว็บพนันรายนี้ จำนวน 5 ราย ก่อนขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรี ออกหมายค้นเป้าหมาย และเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิดไว้ได้รวม 6 ราย พร้อมของกลางทั้งหมด

โดยตำรวจดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันสบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

