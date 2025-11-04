เจ้าหน้าที่ทหารพรานสกัดจับ 4 คนไทย บริเวณกลางไร่อ้อยชายแดนไทย-กัมพูชา ลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บออนไลน์ปอยเปต นายหน้าจ่ายให้คนละ 15,000 บาท
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.อรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1204 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 จัดกำลังพลร่วมกับทหาร ฉก.ร.2 พัน 1 รอ. ซึ่งมีทั้งกำนัน และฝ่ายปกครองชุมชน ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ไร่อ้อย บ้านโนนพัฒนา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ตรวจพบและจับกุมผู้ลักลอบออกเมืองไปฝั่งเขมรโดยผิดกฎหมาย สัญชาติไทย (ขาออก) จำนวน 4 คน แบ่งเป็น ชาย 2 คน หญิง 2 คน ขณะกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังชายแดนกัมพูชา เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้
จากการซักถามทราบว่า คนไทยทั้ง 4 คน ติดต่อหางานจากกลุ่มเฟซบุ๊ก ชื่อ “หางานปอยเปต” ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ แอดมินเว็บออนไลน์ โดยพวกเขาเดินทางจากภูมิลำเนามาถึง จ.สระแก้ว และเข้าพักในโรงแรมสองแห่งใน อ.อรัญประเทศ ก่อนถึงวันเดินทาง กระทั่ง วันที่ 3 พ.ย.68 มีรถยนต์กระบะ โตโยต้า สีดำ มารับจากห้องพัก พาเดินทางมาถึงบริเวณแนวชายแดน ต.ผ่านศึก เพื่อเตรียมลักลอบข้ามไปยังฝั่งกัมพูชา
โดยมีนายหน้าที่อยู่ฝั่งปอยเปต เป็นผู้ติดต่อจัดหายานพาหนะ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้ คนละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกุมฯ ได้นำตัวชาวไทยทั้ง 4 คน ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด