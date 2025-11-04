กรุงเทพมหานครฯ “ชัชชาติ” แจ้งฝนตกหนักเกิน 100 มม. น้ำท่วมขัง หลายพื้นที่ทั่วกรุง หนุนน้ำในคลองเพิ่งสูงขึ้น คลองเปรมประชากรระดับน้ำวิกฤต เร่งพร่อง-ระบายน้ำค้าง คาดสัปดาห์หน้าสถานการณ์คลี่คลาย อนาคตวางแผนโครงการขนาดใหญ่ระยะยาว แก้อีกหลายจุด ท่วมเมืองหลวง
4 พ.ย. 68 – ที่ศาลาว่าการ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ กทม. และการบริหารจัดการน้ำว่า ช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักเกิน 100 มม. ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
ส่วนการแก้ปัญหาคือ ต้องพร่องน้ำในคลองเพื่อรองรับน้ำ แต่เมื่อฝนตกลงมาซ้ำและหนักมากทำให้น้ำระดับน้ำในคลองสูงและไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยคลองที่มีระดับน้ำวิกฤต คือ คลองเปรมประชากร เนื่องจากมีผู้รุกล้ำค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งอยู่ใกล้ จ.ปทุมธานี ทำให้ไม่สามารถขุดลอกคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีโครงการบ้านมั่นคงที่ช่วยให้ผู้รุกล้ำคลองได้มาอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้อง เพื่อขุดลอกคลองและสร้างเขื่อน ส่วนคลองเปรมประชากรช่วงล่างที่จัดการเรื่องรุกล้ำได้แล้ว ทำให้น้ำไหลได้ดี สำหรับคลองประเวศบุรีรมย์มีที่ปัญหาเรื่องความคดเคี้ยว ต้องใช้อุโมงค์ในการแก้ไข
สำหรับจุดอ่อนน้ำท่วมที่มีปัญหา เช่น อ่อนนุชซอย 59 ต้องวางแผนระยะยาวในการแก้ไข ซึ่งหลายจุด กทม. แก้ไปได้เยอะแล้ว อีกหลายจุดต้องมีโครงการขนาดใหญ่มาช่วยแก้ปัญหาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม อาทิ เปิดประตูระบายน้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีเต็มกำลัง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างในระบบสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
รวมถึงให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำหลัก อุโมงค์ระบายน้ำ และจุดเฝ้าระวังพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่อาจตกซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่า สัปดาห์หน้าสถานการณ์ฝนจะคลี่คลาย จากความกดอากาศสูงที่จะดันร่องมรสุมลงไปทางภาคใต้ ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครก็จะลดลง
ด้าน นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษก กทม.กล่าวว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น. 3 พ.ย. – 07.00 น. 4 พ.ย. 68) พื้นที่กรุงเทพฯมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดสถานีคลองระหาญ เขตบางขุนเทียน 74 มม. สำนักการระบายน้ำ ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังและจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก 13 จุด คือ โดยทุกจุดแห้งเป็นปกติ ณ เวลา 22.00 น. ทำให้เช้านี้ ถนนสายหลักในพื้นที่ กทม. สามารถใช้สัญจรได้อย่างปกติ