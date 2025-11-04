คาดอีก 20 วันเสร็จ สร้างถนนความมั่งคงสู่บ้าน 3 หลังชำราก ยังเจอทุ่นระเบิดตลอดทางกู้ระทึกทั้งวัน ฉก.นย.ตราด เปิดอีก 1 เส้นทาง
วันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การเปิดเส้นทางถนนความมั่นคงสู่บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเพื่อทวงคืนอธิปไตยไทยที่ฝ่ายกัมพูชาล้ำมานานกว่า 40 ปี
โดยพระศักดา สุนทโร พระวัดท่าเส้น นายกิตติธัช ไชยอรรถ ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชนตำบลชำราก และประชาชนร่วมมือกันช่วยเหลือทหารช่าง ด้วยการนำรถแบ็คโฮ เข้าช่วยเปิดเส้นทางถนนอีกแรง ท่ามกลางความเสี่ยงที่ต้องพบกับทุ่นระเบิดสมัยสงครามเขมรแดงเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
โดยบรรยากาศการทำงานวันนี้ ยังคงใช้รถแบ็คโฮทหาร 1 คัน เข้าปรับปรุงถนนนำหินชนาดใหญ่ออกจากพื้นที่ และรถแบ็คโฮของภาคประชาชนอีก 3 คันช่วยทหารปรับเส้นทางถนน ขณะที่ทหารอีกชุดใช้เครื่องสแกนหาวัตถุระเบิดตลอดเวลาระหว่างการทำถนน ซึ่งล่าสุดยังเจอวัตถุระเบิดจำนวนมากทั้งลูกกระสุนปืนค. ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และหัวจรวด RPG เป็นต้น
สำหรับระเบิดที่พบทั้งหมด ขุดหลุมเก็บไว้พร้อมล้อมด้วยเชือดสีแดง-ขาว แบ่งพื้นที่ไว้ 4 จุด ตลอดเส้นทาง 4 กิโลเมตร เมื่อทำถนนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำไปทำลายพร้อมกัน
นายกิตติธัช ไชยอรรถ เปิดเผยว่า คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน เส้นทางทั้ง 4 กิโลเมตรจะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากปรับพื้นถนนให้เรียบแล้วจะนำกากยางมะตอยมา ซึ่งทางหลวงชนบทตราดให้การสนับสนุน ตลอดระยะเวลาการทำงานยังคงพบความเสี่ยงคือ ทุ่นระเบิดที่ยังคงเจออยู่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ขณะที่จิตอาสาจากจ.จันทบุรี ทำอาหารมามอบให้ทหาร บอกว่า เมื่อเช้านี้ระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์นำเสบียงอาหารส่งให้กับฐานหนองรี พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน 2 ทุ่น โผล่จากพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นดินที่นำมาปรับเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่ง 1 ใน 2 ทุ่นระเบิดที่พบนั้นถูกเหยียบแล้วแต่โชคดีไม่ทำงาน
ส่วนการความเคลื่อนไหวบริเวณแนวหน้าที่ห่างจากบ้าน 3 หลัง ประมาณ 200 เมตร โดยทหารเข้าตึงกำลังตั้งแต่กลางเดือนต.ค.และวางกำลังไว้ทุกจุดพร้อมเข้ายึดตามคำสั่ง ยังมีความกังวลว่าหากได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลังอาจจะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหาร คาดว่าฝ่ายกัมพูชาวางไว้โดยรอบปกป้องไม่ให้ทหารไทยเข้ายึดได้โดยง่าย
นอกจากนี้ทหารเตรียมเปิดเส้นทางถนนอีก 1 เส้นทางจากยุทธการบ้านชำราก ไปยังบ้าน 3 หลัง ระยะทางประมาณ 8- 10 กิโลเมตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนตราดในอนาคต
อ่านข่าว แจง กัมพูชา รุกล้ำบ้านชำราก 3 จุด ผลักดันออกแล้ว แจ้งเพิ่มยังเหลืออีก 17 จุด 2 อำเภอ เขมร ยังรุกล้ำอยู่