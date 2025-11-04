เอาผิด2ข้อหา ร.ต.ท.เบลอยาโรคเก๊าต์ ชนแล้วหนี ยอมชดใช้ครูสาว2.5หมื่น ผกก.จ่อเอาผิดวินัย เจ้าตัวโอด เจองานใหญ่เลย แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษ
วันที่ 4 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีน.ส.ประภาพร หรือครูจุ๋ม ครูที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอ.หนองหาน จ.อุดรธานี โพสต์คลิปหน้ารถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ที่เพิ่งออกมาได้เพียง 6 เดือน ถูกคนขับกระบะ คล้ายเมาขับเบียดรถทางด้านซ้าย
ยิ่งตกใจไปกว่านั้น เมื่อคนเดินลงจากรถเป็นตำรวจ เหตุเกิดบริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอหนองหาน ครูสาวและแฟนหนุ่มขับรถไล่ตามจนไปตามทันบริเวณถนนนิตโยสายใน หน้าตลาดหนองจ้อ เขตเทศบาลตำบลหนองหาน กระนั้นยังไม่ยอมพูดคุยด้วย ขับรถกระบะหนีไปทันที
โดยกล้องหน้ารถของครูจุ๋ม จับภาพคนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้เดินลงจากรถมา แต่ครูสาวและแฟนหนุ่มที่มีอาการตกใจ เพราะคนขับใส่ชุดครึ่งท่อนเป็นตำรวจ มีซองปืนเหน็บข้างเอวด้วยไม่แน่ใจว่ามีปืนหรือไม่ ครูสาวก็ยังตกใจถามว่า เบียดทำไมคะเมื่อกี้รถชนกันเลย
ตำรวจที่คล้ายเมาก็พูดหวานๆ ลิ้นรัวบอกว่า ที่ไหนคะ ครูสาวก็บอกอีกว่า ตรงไฟแดง เป็นตำรวจที่ไหนคะ ชายคนดังกล่าวก็บอกว่า เป็นตำรวจที่หนองหานนี่แหละ มีอะไร ความเสียหายเท่าไหร่ สักพัก ตำรวจนายนี้ก็เดินไปดูความเสียหาย จากนั้นก็เดินขึ้นรถขับหนีไป
ล่าสุดเวลา 14.00 น.ที่สภ.หนองหาน พ.ต.ท.สำเนียง ศรีพรหม สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน ได้ทราบตัวแล้วคนขับรถกระบะ คือ ร.ต.ท.มนูญ อำนาจเจริญ อายุ 54 ปี ทำหน้าที่ประจำวันอยู่ที่สภ.เมืองอุดรธานี แต่มีบ้านอยู่บ้านหนองวิ้ว อ.หนองหาน
โดยทางพนักงานสอบสวนได้เรียก ร.ต.ท.มนูญและน.ส.ประภาพร หรือครูจุ๋ม คู่กรณีมาพูดคุยตกลงค่าเสียหายกัน โดยทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา ร.ต.ท.มนูญ “ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย” และ “ชนแล้วหนี” ปรับ 400 บาท พร้อมกันนี้จากการพูดคุยกัน ทางร.ต.ท.มนูญยอมชดใช้ค่าซ่อมรถครูสาวทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท ตามที่ประกันแจ้งมา
ซึ่งในการพูดคุยก็ยอมขอโทษครูจุ๋มและแฟนหนุ่ม ร.ต.ท.มนูญได้ยื่นแขนไปจับมือแฟนหนุ่มของครูจุ๋ม พร้อมบอกว่า พี่ขอโทษนะ ต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครขึ้นอีก ส่วนครูจุ๋มก็บอกว่าหนูไม่ได้โกรธพี่ตำรวจแต่อย่างใด ยินดียกโทษให้ แต่หนูติดใจพี่ขับรถหนี ถ้าหนูขับรถมอเตอร์ไซค์หนูกลัวว่าจะไม่ได้แค่เบียด แต่จะเจ็บมากกว่านี้ จากนั้น ร.ต.ท.มนูญพร้อมครูจุ๋มได้เดินไปดูรถเก๋งที่เสียหาย พร้อมกับยินดีชดใช้ทุกอย่าง แล้วรีบเดินไปขึ้นรถกระบะกลับบ้านไปทันที
ก่อนเดินทางกลับ ร.ต.ท.มนูญ เปิดใจว่า ตนไม่ได้เมา วันนั้นหลังเลิกงานจาก สภ.เมืองอุดรธานีได้กินยาแก้เก๊าต์ จะขับรถกลับบ้านที่อ.หนองหาน จึงทำให้เบลอหน่อย ส่วนเรื่องป้ายทะเบียนรถที่ไม่ตรงกับรถที่ขับ ผู้หมวดบอกว่า ที่ไม่ติดใส่ป้ายทะเบียนจริงเพราะเป็นรถใช้ในราชการตำรวจ ตนขอโทษจากใจ ไม่มีเจตนาชนแล้วหนี ส่วนที่ในคลิปที่ผมพูดว่า เป็นตำรวจที่หนองหาน คือความเป็นจริงตนจะพูดว่าเป็นคนอ.หนองหาน แต่ทำงานที่สภ.เมืองอุดรธานี
ส่วนตอนนี้หนักใจจริงๆ เจองานใหญ่เลย แต่อย่างไรแล้วก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ทราบว่า ทางพ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี จะดำเนินการตั้งกรรมการสอบ ร.ต.ท.ท่านนี้ หากมีความผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ครูจุ๋ม บอกว่า วันนี้ก็ถือว่าจบด้วยดี ได้พูดคุยกับผู้หมวดท่านนี้ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายที่ขับกระบะเบียดรถ เบื้องต้นประกันประเมินค่าซ่อมไว้ 25,000 บาท ท่านก็พร้อมชดใช้และซ่อมให้ ส่วนค่าเสียเวลาค่าตกใจอะไรตนเองไม่เรียกร้อง แต่จริงๆ แล้วหากท่านไม่ขับรถหนีคงไม่ถึงวันนี้ คงจบวันนั้นแล้ว ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะตำรวจหรือข้าราชการหน่วยไหน ขับรถเมามีความผิด แล้วอย่าหนีด้วย ไม่งั้นเรื่องจะยาวแบบเรื่องนี้ได้