ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ปะทะขบวนการลอบขนยาเสพติด ชายแดนแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยิงกันสนั่นดอย แต่ไม่มีใครบาดเจ็บ ยึดยาบ้า 3 เป้กว่า 6 แสนเม็ด
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 4 พ.ย.2568 พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก แถลงข่าวการปะทะกันระหว่างร้อย.ม.1 และ ร้อย.ม.2 กองร้อยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติด โดยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 3 เป้ประมาณ 600,000 เม็ด
โดยการปะทะกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ เวลาประมาณ 05.00 น. กำลังทหารจาก ร้อย.ม.1 และ ร้อย.ม.2 กองร้อยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ได้สนธิกำลังรวม 4 ชุดปฏิบัติการ เข้าทำการเฝ้าตรวจป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 บริเวณช่องทางบ้านปูนะ หมู่ 4 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-5 คน เดินลำเลียงสิ่งของต้องสงสัยบรรจุกระสอบดัดแปลงมาตามเส้นทางภูมิประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะเป็นเวลาประมาณ 10 นาที ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะล่าถอย โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทั้งหมด
ต่อมาเวลา เจ้าหน้าที่ได้ส่งหน่วยกำลังเพิ่มเติมอีก 4 ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่ และตรวจสอบรอบบริเวณที่เกิดเหตุในขั้นต้น พบกระสอบดัดแปลงจำนวน 3 กระสอบ เมื่อตรวจสอบภายในพบเป็นยาบ้า จำนวนประมาณ 600,000 เม็ดจึงได้ตรวจยึดเอาไว้ เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฏหมายต่อไป