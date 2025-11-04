พนง.ส่งพัสดุบริษัทเอกชนชื่อดัง เปิดใจ รอดชีวิตมาราวปาฏิหาริย์ เจอกระแสน้ำป่าซัดกระเด็นตกคลองทั้งคนทั้งจยย. เชื่อพระปิดตา ฟันปู่ ฟันย่า ห้อยคอไว้ปกปักรักษา
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.โกสุม อายุ 45 ปี พนักงานส่งพัสดุบริษัทเอกชนชื่อดัง ประจำตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภายหลังรอดชีวิตมาราวปาฏิหาริย์จากการถูกกระแสน้ำป่าซัดกระเด็นตกคลองขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะข้ามสะพาน เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา
น.ส.โกสุม เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ทำงานส่งพัสดุบริษัทเอกชนมาได้ 10 เดือน วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์นำพัสดุตระเวนส่งตามบ้านลูกค้าประจำในเขตต.ระบำ ติดกลับป่าห้วยขาแข้ง โดยวันนั้นเกิดฝนตกหนักไปทั่วจนเวลาเกือบ 1 ทุ่มตนขี่รถจักรยานยนต์กลับไปยังสำนักงานในตลาดลานสัก พร้อมวัสดุ 39 ชิ้นที่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า พอมาถึงบริเวณหมู่ 18 บ้านเขาไม้นวลเพื่อจะข้ามสะพานคอนกรีต
” ช่วงนั้นมืดมากและมองไม่เห็นน้ำ ฝนก็ตกตลอด ระหว่างนั้นปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลมาจากลำคลอง 2 สายจากป่าห้วยขาแข้งไหลมาอย่างรุนแรง เราก็จะหันหัวรถกลับแต่น้ำป่าไหลขึ้นมาบนถนนอย่างรวดเร็วซัดต้นไม้มากระแทกเราจนทั้งคนทั้งรถตกลงไปในลำคลอง
ด้วยความตกใจรีบพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่ง และได้ดึงกิ่งไม้ข้างตลิ่งไว้ ไม่ให้ตัวเราลอยไปกับน้ำป่า จากนั้นรีบตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง เดินลัดป่ามันไปประมาณ 1 กม.ไปขอให้ชาวบ้านช่วย แล้วโทรแจ้งไปที่สำนักงาน ส่วนรถจักรยานยนต์ลอยไปกับน้ำพร้อมพัสดุที่เหลืออีก 39 ชิ้นของลูกค้า ”
น.ส.โกสุม เล่าต่อว่า หลังเกิดเหตุมีทีมงานช่างเนตร อ.ลานสัก พร้อมชาวบ้านช่วยออกตามหารถจักรยานยนต์จนเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ได้เจอรถแล้วลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 1 กม. และพัสดุบ้างชิ้นที่ยังลอยน้ำอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโปร่งสามสิบ และตนก็ไปรับรถในสภาพที่เสียหายทั้งคัน
” ที่รอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้ คิดว่าเป็นบารมีพระปิดตาที่ห้อยคอไว้ แต่ไม่รู้ว่าวัดไหนโดยได้มาจากพ่อ อีกทั้งยังมี ฟันปู่ ฟันย่า ที่เลี่ยมห้อยคอไว้ด้วย คิดว่าท่านทั้ง 2 มาช่วยปกปักรักษาไม่งั้นชีวิตเราก็คงไม่รอดแน่ ”