ตำรวจจับแล้ว หนุ่มใหญ่วัย 44 เอายางจยย. 3 เส้นมาสวมก่อนจุดไฟเผา พระพุทธรูป-พระธาตุ ในวัดที่พะเยา เปิดปากเสพยาบ้าไป 2 เม็ดก่อนลงมือ

วันที่ 4 พ.ย.2568 จากกรณีพระพุทธรูปภายในวัดสันช้างหิน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ถูกนำยางรถจักรยานยนต์ 3 เส้นมาสวมไว้ก่อนจุดไฟเผา ทำให้พระพุทธรูปได้รับความเสียหาย รวมทั้งองค์พระธาตุที่เพิ่งบูรณะเมื่อปีก่อนถูกเผาเสียหายเช่นกัน

ล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เมืองพะเยา พ.ต.ท.รัชพล การเร็ว รอง ผกก.สส.ฯ และ พ.ต.ท.ชวิศ กีรติธนันกุล สว.สส.ฯ ร่วมนำกำลังออกสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย โดยนำตัวนายวี อายุ 44 ปี ชาวบ้าน ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา มาสอบสวนขณะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ในหมู่บ้าน หลังพบความเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นคนร้ายเผาพระพุทธรูป

จากการสอบสวน นายทวี ยอมรับว่าเสพยาบ้าไป 2 เม็ด เมื่อ 2 วันก่อน จากนั้นนำยางรถจักรยานยนต์ไปเผาพระพุทธรูปและพระธาตุ เนื่องจากมึนเมายาเสพติด เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกาย

จากนั้นนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทรัพย์สินทางศาสนาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าว เพิ่งบูรณะเสร็จ ชาวบ้านสลดใจ พระพุทธรูป-พระธาตุในวัดสันช้างหิน ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเสียหาย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครองประกาศเลิกกิจการ ปิดตำนานกว่า 50 ปี
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
4

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
5

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
6

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม