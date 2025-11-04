ตำรวจจับแล้ว หนุ่มใหญ่วัย 44 เอายางจยย. 3 เส้นมาสวมก่อนจุดไฟเผา พระพุทธรูป-พระธาตุ ในวัดที่พะเยา เปิดปากเสพยาบ้าไป 2 เม็ดก่อนลงมือ
วันที่ 4 พ.ย.2568 จากกรณีพระพุทธรูปภายในวัดสันช้างหิน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ถูกนำยางรถจักรยานยนต์ 3 เส้นมาสวมไว้ก่อนจุดไฟเผา ทำให้พระพุทธรูปได้รับความเสียหาย รวมทั้งองค์พระธาตุที่เพิ่งบูรณะเมื่อปีก่อนถูกเผาเสียหายเช่นกัน
ล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เมืองพะเยา พ.ต.ท.รัชพล การเร็ว รอง ผกก.สส.ฯ และ พ.ต.ท.ชวิศ กีรติธนันกุล สว.สส.ฯ ร่วมนำกำลังออกสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย โดยนำตัวนายวี อายุ 44 ปี ชาวบ้าน ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา มาสอบสวนขณะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ในหมู่บ้าน หลังพบความเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นคนร้ายเผาพระพุทธรูป
จากการสอบสวน นายทวี ยอมรับว่าเสพยาบ้าไป 2 เม็ด เมื่อ 2 วันก่อน จากนั้นนำยางรถจักรยานยนต์ไปเผาพระพุทธรูปและพระธาตุ เนื่องจากมึนเมายาเสพติด เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกาย
จากนั้นนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทรัพย์สินทางศาสนาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
